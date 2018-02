A.S. Lucchese



Niccolai soddisfatto: "Risultato positivo, la squadra ha fatto una buona gara"

sabato, 3 febbraio 2018, 00:40

Mister Antonio Niccolai rammaricato per il risultato visto come si era messa la partita, ma rincuorato dalla prestazione dei suoi ragazzi che, a suo avviso, hanno dato tutto su un campo molto difficile e contro un avversario fisico di tutto rispetto.

“Un pareggio positivo – commenta il tecnico. - Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma ancora una volta non siamo riusciti a portare in fondo il risultato. La squadra ha fatto una buona gara, nel secondo tempo siamo calati e abbiamo subìto la fisicità dell’Arezzo su questo campo molto pesante in cui non era facile giocare. La prima frazione li abbiamo tenuti nella loro metà campo e non era una cosa semplice”.

“Sono però rammaricato – continua Niccolai - perché quando fai dei primi tempi così è giusto andare al riposo vincendo. Chi ha giocato a calcio lo sa che certe partite se finiscono 1 a 0 a fine primo tempo dopo sono più semplici da vincere. I ragazzi erano molto arrabbiati durante l’intervallo proprio per questo, perché avevano speso tanto per difendere il risultato e si sono visti beffati da un gol che era evitabile. Dobbiamo ancora lavorare sugli errori dei singoli per cercare di far fruttare al meglio quello che creiamo in campo”.

Massimo Pavanel, tecnico dell’Arezzo, è fiero di come i suoi ragazzi stiano continuando a lottare per salvarsi nonostante le difficoltà societarie e di rosa, decimata dagli infortuni di molti giocatori importanti.

“Punto perso o guadagnato? Se guardo i primi 20 minuti è guadagnato, se guardo il resto della partita è perso – commenta il tecnico. – Stasera si sono affrontate due squadre che devono uscire dalla zona retrocessione, e probabilmente il pareggio non serviva a nessuno. Noi eravamo in emergenza e abbiamo fatto giocare una squadra giovanissima, quindi era pronosticabile che all’inizio avremmo fatto un po’ fatica. Poi siamo entrati in partita e abbiamo provato a vincere senza rischiare niente”.

“Nonostante tutti i problemi che ci sono, io come allenatore sono soddisfatto – spiega ancora Pavanel. - Per quello che ho visto in campo sono contento. Le ultime tre gare, tra Pistoia, Piacenza e questa, sul campo avremmo meritavamo più di un punto e sicuramente non due sconfitte. Se pensate che non abbiamo un direttore sportivo e abbiamo avuto il mercato bloccato per la metà del tempo, se pensate a tutte le vicissitudini societarie che abbiamo e gli infortuni di giocatori importanti, e poi guardate come gioca questa squadra, capirete che qui ci sono dei professionisti seri a cui io posso rimproverare poco o niente, ma non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a giocare per uscire dalle zone basse della classifica”.

Nico Venturi

Foto di Antonio Clerici