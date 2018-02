A.S. Lucchese



Nicola Dell'Amico vestirà la maglia rossonera

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:14

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Dell'Amico, esterno difensivo classe '93. Dell'Amico ha vestito le maglie di Massese e Carrarese, con cui ha disputato un campionato di Serie C totalizzando 28 presenze ed 1 gol. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2018.