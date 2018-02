A.S. Lucchese



Paperon de Moriconi cede l'80 per cento della Lucchese a Lorenzo Grassini

lunedì, 26 febbraio 2018, 21:18

di aldo grandi

Ci siamo. O questa volta o mai più. Dopo la figura barbina rimediata per la cessione, subito annullata, ai pisani, ecco che proprio oggi il contratto preliminare è stato recapitato da Arnaldo Paperon de Moriconi all'avvocato che tutela gli interessi dell'imprenditore senese Lorenzo Grassini. Se questi, come è probabile, firmerà l'accordo, lo farà in proprio o per persona da nominare e entro dieci giorni si andrà alla firma del contratto definitivo. Le clausole, secondo alcune indiscrezioni, prevedono un versamento all'atto della firma del preliminare di un 10 per cento della somma pattuita - si parla di circa 800 mila euro - e il resto al momento della sigla del contratto.

Negli ultimi giorni c'era stata una ripartizione ulteriore delle quote, con Città Digitali di Giuseppe Bini, in realtà dipendente e operatore per conto di Moriconi, che ha preso sotto di sé sia la quota del 10 per cento appartenente a Lucca United sia le quote degli altri soci arrivando, così, a detenere il 97 per cento del capitale sociale della Lucchese Libertas srl. Ebbene, l'80 per cento verrà ceduto a Grassini e Città Digitali resterà nella nuova composizione sociale con il 17 per cento mentre l'1 per cento rimarrà a Lucca United e il rimanente, presumibilmente, allo stesso Arnaldo Moriconi.

Nella giornata di domani, martedì, la parte acquirente valuterà il contratto preliminare e se accetterà, come sembra, di firmare, dovrà versare un acconto di circa 80 mila euro. Siamo, ormai, ai titoli di coda di una vicenda che vede l'attuale proprietà sostanziale della Lucchese decisa a liberarsi di quella che, economicamente parlando era diventata, a tutti gli effetti, una patata bollente. A questo punto, se l'operazione andrà in porto e non c'è motivo di dubitarne, la Lucchese finirà nelle mani di questo imprenditore senese che è amministratore di una società con sede a Londra.