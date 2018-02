A.S. Lucchese



Pisa - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

martedì, 20 febbraio 2018, 14:45

Sarà attiva dalle ore 16,30 di martedì 20 febbraio sul circuito Bookingshow la prevendita dei tagliandi validi per la gara Pisa – Lucchese, in programma domenica 25 febbraio alle ore 14,30.

Costo del biglietto Settore Ospiti (Curva Sud): 10 euro.

Si informa la tifoseria che, in relazione alla gara in oggetto, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha così determinato: tutti i residenti nella Provincia di Lucca potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud).

Si raccomanda l'acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita Bookingshow più vicini a Lucca che

vi indichiamo di seguito:

 Itinera Accoglienza, Via vecchia porta San Donato Piazzale Verdi Lucca (0583-583150) con il seguente orario: 10-13 e 14-15.30

Altre modalità d'acquisto:

– On-line seguendo la procedura apposita sul sito www.bookingshow.it

Si ricorda che per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria.

RIDOTTO: riservato agli invalidi, muniti di documentazione, e ai ragazzi nati dall'1/01/2002 al 31/12/2003

SPECIALE RAGAZZI: riservato ai nati dall'1/01/2004 al 31/12/2011 che acquistano un biglietto insieme a un parente entro il 4° grado