A.S. Lucchese



Ritorno al presente: Lopez e i suoi ragazzi al Porta Elisa dopo il derby vinto a Pisa

domenica, 25 febbraio 2018, 20:37

di antonio clerici

Tutta un'altra musica e anche, si può dire, un'altra atmosfera poco fa al ritorno della squadra rossonera al Porta Elisa in pullman reduce dalla trasferta vittoriosa di Pisa. Il fotografo Antonio Clerici ha voluto immortalare con alcuni scatti il rientro dei giocatori rossoneri dopo una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale, come quella per 1 a 0 con gol di Cecchini, avvenuta sul campo dei cugini nerazzurri all'Arena Garibaldi.