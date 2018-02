Social Pro League: tra 24 ore si chiudono i quarti di finale, ultima possibilità per la Lucchese di ribaltare il 4-3 contro il Siena

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 6 febbraio 2018, 09:54

Sarà attiva dalle ore 15 di martedì 6 febbraio, sul circuito Vivaticket, la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Piacenza – Lucchese, in programma domenica 11 febbraio con inizio alle ore 14:30, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C 2017/2018

lunedì, 5 febbraio 2018, 11:14

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Dell'Amico, esterno difensivo classe '93. Dell'Amico ha vestito le maglie di Massese e Carrarese, con cui ha disputato un campionato di Serie C totalizzando 28 presenze ed 1 gol.

sabato, 3 febbraio 2018, 00:43

Tommaso Arrigoni, metronomo del centrocampo rossonero, è fiducioso per il futuro e rammaricato per la partita di questa sera. Aniello Cutolo, numero dieci dell’Arezzo e autore del gol, ritiene questo un punto che va stretto alla sua squadra

sabato, 3 febbraio 2018, 00:40

Mister Antonio Niccolai rammaricato per il risultato visto come si era messa la partita, ma rincuorato dalla prestazione dei suoi ragazzi che, a suo avviso, hanno dato tutto su un campo molto difficile e contro un avversario fisico di tutto rispetto

venerdì, 2 febbraio 2018, 21:37

Con questo pareggio la Lucchese colleziona la settima partita senza vittorie. Vedremo cosa faranno le “ultime della classe” dirette concorrenti della Lucchese per la salvezza, nelle partite di sabato e domenica

giovedì, 1 febbraio 2018, 14:10

I rossoneri si trovano con un solo punto di vantaggio dalla zona play-out dopo un inizio di stagione a dir poco strabiliante, e la partita di domani contro l’Arezzo sa molto di scontro salvezza, anche in prospettiva della difficile trasferta di Piacenza