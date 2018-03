A.S. Lucchese



Appello a Grassini e Lucchesi: prima della serie B acquistate cessi nuovi per tribuna Vip

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:51

Se il buongiorno si vede dal mattino, la buona società si intravede dai cessi. Può sembrare una battuta, ma è, invece, la pura e semplice realtà. Allo stadio Porta Elisa i bagni della sala Vip e della tribuna sono ridotti nello stato in cui queste immagini li ritraggono. Dei quattro cessi a disposizione degli invitati e di coloro che siedono nei posti Vip, due per le femminucce e altrettanti per i maschietti, un paio sono ridotti in queste condizioni e basterebbe poco, una spesa irrisoria per fare bella figura. Invece no, la vecchia proprietà, Paperon de Moriconi, non muove un euro per l'acquisto di due tazze e la nuova, non ancora insediatasi se non a parole, nemmeno, magari, ne è a conoscenza. L'appello, però, c'è ed è prioritario rispetto a qualunque investimento necessario per salire di categoria calcistica.

I romani davano a fognature e bagni pubblici una importanza quasi maniacale. E avevano i loro motivi. Oggi, un buon locale, qualunque esso sia, si giudica anche dalla pulizia e dalla manutenzione in cui sono tenuti i suoi Water Closet. Ecco perché la nuova società dovrebbe provvedere immediatamente a stanziare alcune centinaia di euro per sostituire questi due obbrobri, uno nel bagno delle donne e l'altro in quello degli uomini. Da aggiungere che uno dei due perde regolarmente acqua.

Quindi, cari aspiranti acquirenti rossoneri, fateci vedere che, sia pure in anticipo e senza ancora aver messo nero su bianco, esiste in voi la buona volontà di curare sin nei minimi dettagli - che, poi, tanto minimi non sono - la parrocchia rossonera.

A. G.