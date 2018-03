Cessione Lucchese: arriva un'offerta irrevocabile da parte della "Aigornetto Limited"

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 12 marzo 2018, 11:14

Tre bottiglie di acqua minerale, una Fanta e un tè al limone: questo quanto, domenica pomeriggio, la Lucchese ha offerto ai giornalisti, locali e non. In più, come sempre, accesso vietato durante la partita al bagno... vip

sabato, 10 marzo 2018, 22:18

Per la prima volta dall’ottobre 2010, quando arrivò il suo esonero dopo due stagioni trionfali che condussero la Lucchese dalla D alla Prima Divisione (odierna Serie C), Giancarlo Favarin è tornato al Porta Elisa e ne è uscito imbattuto con il suo Gavorrano

sabato, 10 marzo 2018, 21:06

Giovanni Lopez si presenta in sala al termine di una partita non proprio entusiasmante e nella quale si è verificato il singolare episodio del guardalinee De Ambrosis. Evento che non è stato un eccezione per il tecnico laziale, come lui ha ricordato

sabato, 10 marzo 2018, 16:38

Nemmeno la vittoria di Pisa è riuscita a sanare i malanni della Lucchese. La Pantera disputa un match scialbo e non va oltre lo 0-0 contro un Gavorrano ordinato e diligente, ma non trascendentale. I rossoneri guadagnano un punto sull'Arezzo, ma perdono le ultime velleità di agganciare i play-off

venerdì, 9 marzo 2018, 14:57

Contro la squadra grossetana, l'allenatore metterà in campo la formazione già vista contro il Pisa. Da allora la squadra non ha più giocato, perché la scorsa settimana è saltata la sfida con la Pistoiese, per via delle conseguenze delle condizioni atmosferiche sul terreno del Porta Elisa

mercoledì, 7 marzo 2018, 12:11

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Gavorrano, in programma sabato 10 marzo alle ore 16.30, è attiva sul circuito Go2