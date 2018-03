A.S. Lucchese



Contro il Gavorrano la Lucchese vuole ritrovare la vittoria in casa

venerdì, 9 marzo 2018, 14:57

di eliseo biancalana

"Mi aspetto una partita gagliarda". È stato questo l'auspicio di mister Giovanni Lopez per la sfida Lucchese – Gavorrano che si giocherà domani alle 14,30 allo stadio Porta Elisa. Alla Lucchese la vittoria in casa manca ormai dal 12 novembre, quando sconfisse 2 a 1 l'Alessandria.

Contro la squadra grossetana, l'allenatore metterà in campo la formazione già vista contro il Pisa. Da allora la squadra non ha più giocato, perché la scorsa settimana è saltata la sfida con la Pistoiese, per via delle conseguenze delle condizioni atmosferiche sul terreno del Porta Elisa. "Era un campo su cui non si poteva giocare" ha commentato a riguardo il mister, che confida comunque sul fatto che la Pantera non abbia perso lo slancio dato dalla vittoria sui neroazzurri.

Per Lopez il Gavorrano è "una squadra agguerrita", forte fisicamente, che gioca bene davanti. "Una squadra difficile da affrontare – ha detto il mister – come lo sono tutte". Parlando invece dei rossoneri, l'allenatore ha dato un quadro positivo delle condizioni fisiche degli attaccanti Mattia Bortolussi e Iacopo Fanucchi. Lopez conta anche di recuperare a breve Irakli Shekiadze, che è da tempo fermo. Anche il centrocampista Christian Tavanti è pronto per tornare in campo, ma dovrà dimostrare di saper far meglio di Federico Russo, che per il mister sta giocando bene. "Nel calcio il posto bisogna tenerselo" è stata la realistica considerazione di Lopez.

L'allenatore ha anche commentato la tragica morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo per un arresto cardiaco, a soli 31 anni. "Quando l'ho saputo ho fatto fatica a crederci – ha affermato Lopez – mi ha colpito molto".