È il Grassini-day. “Faremo un investimento per centrare la serie superiore”: ecco le prime parole dell’imprenditore senese

venerdì, 16 marzo 2018, 14:12

di michele masotti

Il nuovo corso dell’ultracentenaria storia della Lucchese, che dovrà essere sancito entro il prossimo 13 aprile, ha mosso i suoi primi passi con la conferenza stampa di Lorenzo Grassini, il futuro numero uno della Pantera se tutto procederà come nelle previsioni. Per l’imprenditore senese è stata una prima full immersion nel mondo rossonero, con un incontro di presentazione anche con il sindaco Alessandro Tambellini. Nel suo lungo intervento Grassini ha svariato su più fronti: dalla trattativa iniziata e poi fallita con l’Arezzo di inizio 2018, passando per le sue attività lavorative ed arrivando ai risultati che auspica di conseguire con la Lucchese. Dal punto di vista prettamente sportivo, vedi la voce allestimento della rosa per la prossima stagione, un ruolo importante lo svolgerà Fabrizio Lucchesi, una sorta di “collante” nella fase della trattativa tra lo stesso Grassini e Moriconi. I progetti sono ambiziosi: si è parlato di Serie B e possibile ristrutturazione del Porta Elisa su di un modello inglese.

“Non sono ancora presidente.” – ha voluto subito precisare Grassini-“Siamo qua per presentarci visto che siamo arrivati all’improvviso, con una trattiva nata sì nell’ultimo mese ma fatta alla luce del sole. C’è interesse non solo per la Lucchese ma anche per la città. Prima di arrivare a Lucca avevo intavolato una operazione per rilevare l’Arezzo dove ci erano stati prospettati dei conti decisamente sballati e con dei problemi noti a tutti.Ho avuto contatti con Matteoni, incontrandomi solo una volta con lui e facendo solo un discorso relativo all’acquisizione dei debiti anche perché altro non c’era. Ci eravamo accordati con Matteoni per incontrarci a Siena dal mio notaio Alfredo Mandarini per mettere nero su bianco la cessione della quota. È lo stesso Matteoni che mi ha detto che non avrebbe pagato gli stipendi, come stipulato da accordo, e che avrei dovuto comprare il club dopo il fallimento.” Andato a vuoto questo tentativo di acquisizione del club amaranto, si è aperta allora quella prospettiva di entrare nella Lucchese.“Questa trattativa” – ha proseguito il futuro numero uno del sodalizio rossonero- “è nata grazie a Fabrizio Lucchesi, mio “cicerone” visto che non conosco bene questo mondo, che mi ha messo in contatto con Moriconi. Con Arnaldo è nata subito una certa empatia. Ci sono stati più incontri con la conclusione della trattativa che è arrivata il 13 marzo con la formula finale della proposta irrevocabile. Le parti dovranno rispettare le condizioni previste nel contratto.”

L’incontro con la stampa locale è stata l’occasione per Lorenzo Grassini di ripercorrere il suo iter nell’ambito lavorativo. “Dopo aver lavorato con mia madre fino al 2004” – ha spiegato l’imprenditore senese- “ dal 2006 al 2015 sono stato residente a Lugano. Dal quell’anno ho preso la residenza a Londra e sono regolarmente iscritto all’Aire. Non opero nel settore immobiliare, se non per operazioni in proprio. La società “Aigornetto”(nome scelto in onore del cane di famiglia nda) era stata costituita ad hoc per acquisire l’Arezzo. Ho una Pls a Londra, con il capitale di 33 milioni costituito da un asset di una società in Tanzania che si occupa di estrazione di oro. In quello stato abbiamo acquisito una moltitudine di concessione. La società di Londra è una holding: non ho fatto questa trattativa con l’holding in questione perché ho voluto metterci la faccia mia e quella di mia moglie”L’attenzione si è spostata sull’attuale situazione economica del club rossonero e di come verranno ripartite le quote. “I debiti della Lucchese si attestano a 800.000 euro.” – ha confermato Grassini- “ Una parte della mie quote verrà comprata da Federico Vespa (dovrebbe avere il 5%), il 17% rimarrà a Città Digitali mentre il restante 3% sarà equamente diviso tra Lucca United, Lucchese Partecipazioni e Moreno Micheloni. Lucca United dovrà essere all’interno del nuovo consiglio di amministrazione poiché la Lucchese è della città e non di Lorenzo Grassini. Federico Vespa metterà a disposizione la sua esperienza nel campo della comunicazione rossonera e potrà contribuire allo sviluppo della televisione di Moriconi. Per l’anno prossimo l’investimento sarà adeguato per cercare di conquistare la B. Ad Arezzo c’erano 2,5 milioni di debito più gli stipendi da pagare e quindi avrei dovuto pagare quindi più di 3 milioni. Moriconi lascia una società dove buona parte dei debiti è dilazionata in un lungo arco di tempo. 611 euro mila sono di rateizzato. Contiamo di chiudere prima dei tempi prestabiliti l’acquisizione della società.”

Prima di congedarsi Grassini ha rilasciato una battuta su un possibile ammodernamento del Porta Elisa. “L’idea sullo stadio è di iniziare a strutturare il Porta Elisa, in tempi relativi brevi, seguendo un modello inglese. Faremo tutte le messe in norma richieste. Stamani abbiamo fatto un piccolo incontro con il sindaco, molto lieto di conoscermi e che si è dimostrato disponibile. Non abbiamo ancora deciso lo staff tecnico per la prossima stagione.” Insieme a Grassini si sono presentati anche Alessandro Pucci, imprenditore di Montecatini, ex presidente della pallacanestro termale ai tempi dell’A1 che si dice pronto a dare un mano a Grassini in questa iniziativa, Massimiliano Orlandi presidente del Golf Club di Montecatini e Alessandro Ulisse, romano presidente del Grifone Monteverde Ulisse, società di settore giovanile, che ha avvicinato Vespa allo stesso imprenditore senese.

È intervenuto anche Fabrizio Lucchesi, dirigente di lungo corso con esperienze vincenti in Empoli, Roma, Fiorentina, Nizza e Pisa, solo per citarne alcune, che sarà uno dei protagonisti, sul piano di costruzione della rosa, del nuovo corso della Pantera. “Qui mi sento a casa” – ha affermato Lucchesi-“visto che sono di Empoli dopo avere girato per gran parte d’Italia. Non volevo più fare la Serie C; a giugno ero in parola con un club di A. Il progetto di Grassini mi ha conquistato, visto che è venuto qui non per “galleggiare”. Ne ho vinto tante di scommesse e spero di portare a buon compimento anche questa. Mi sento responsabilizzato di fare bene perché c’è tanta voglia in città di raggiungere traguardi importanti. Ho lavorato tanto in Europa però il mio cuore è sempre rimasto in Toscana.”

Sui tempi del possibile acquisto del club rossonero, Lucchesi ha dichiarato di “avere la fortuna di essere a marzo, periodo strano per acquisire una società di calcio e con la possibilità di programmare. In realtà Grassini è stato “largo” perché di calcio non capisce nulla (ride nda). Abbiamo in mente un percorso ambizioso per uscire da questa categoria al più presto. Non faremo alcun cambiamento nella parte tecnica da qui alla fine del campionato. Personalizzeremo la società in base al nostro modo di ragionare. Preserveremo ciò che funziona dal punto di vista sportivo. Dobbiamo lasciare lavorare la squadra in maniera tranquilla.”

Fabrizio Lucchesi ha rilevato anche quali saranno le sue prossime mosse nel mondo che orbita intorno alla Lucchese. “Dalla prossima settimana sarò presente in sede” –ha concluso l’ex direttore generale della Roma scudettata nel 2000-2001-“per iniziare a conoscere la realtà lucchese senza svolgere alcun ruolo attivo. Dal momento in cui verrà definito il nuovo consiglio di amministrazione diventerò attivo e tutto verrà fatto in funzione della stagione 2018-2019”

Michele Masotti