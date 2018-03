A.S. Lucchese



I Conquistadores

venerdì, 16 marzo 2018, 11:34

di aldo grandi

Prima della conferenza stampa ufficiale di presentazione al Porta Elisa, Lorenzo Grassini e Fabrizio Lucchesi, in compagnia di Gianni Ferruzzi, futuro consigliere di amministrazione, e di Arnaldo Moriconi, hanno fatto una visita alla città e al sindaco, Alessandro Tambellini, a Palazzo Orsetti.



Stretta di mano robusta, mento volitivo, Lorenzo Grassini ha spiegato, in due parole, i motivi che lo hanno spinto ad acquistare la Lucchese Libertas 1905. La sua società, la Aigornetto Ltd, capitale sociale 100 sterline, era stata costruita per acquistare l'Arezzo, ma non essendo andata a buon fine l'operazione, Grassini e Lucchesi hanno diretto le loro attenzioni sul sodalizio rossonero, intenzionati a rilanciarlo per dargli l'importanza e gli obiettivi che merita.



Il contratto definitivo, che prevede il versamento in contanti di oltre 700 mila euro e l'acquisizione dei debiti societari, avverrà entro il 12 aprile.



Fabrizio Lucchesi, un lungo passato nel calcio, si è detto entusiasta di poter lavorare in una piazza prestigiosa come Lucca. Alle sue spalle, oltre una lunghissima esperienza all'Empoli, anche Fiorentina e Roma.