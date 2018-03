A.S. Lucchese



Il monito di Lopez: “Quando non giochiamo di squadra diveniamo prevedibili”

sabato, 10 marzo 2018, 21:06

di michele masotti

Giovanni Lopez si presenta in sala al termine di una partita non proprio entusiasmante e nella quale si è verificato il singolare episodio del guardalinee De Ambrosis. Evento che non è stato un eccezione per il tecnico laziale, come lui ha ricordato. “Un cosa simile avvenne diversi anni”- esordisce Lopez- “mi accadde quando giocava nel Vicenza in una partita contro il Chievo. Dopo l’infortunio del segnalinee di fatto la partita si è conclusa.” Venendo al match odierno, l’allenatore rossonero ha assistito a 90’ minuti dai due volti da parte dei suoi ragazzi. “Abbiamo fatto un buon primo tempo” – ha dichiarato Lopez- “creando una nitida occasione da gol e imbastendo altre quattro situazioni interessanti. Non abbiamo mai fatto tirare in porta il Gavorrano, uno degli aspetti più importanti oltre alla ritrovata solidità difensiva e alla fase di non possesso palla dei primi 45’. Purtroppo, come successo nel secondo tempo, quando non riusciamo più a fare le cose che sappiamo fare andiamo in difficoltà. Come ci disuniamo un attimo diventiamo una formazione prevedibile. Dobbiamo chiaramente migliorare nella fase offensiva.” Chiusura in merito alla prova di Jacopo Fanucchi, anche oggi non al meglio della condizione. “Al di là del gol fallito” – ha concluso l’allenatore della Pantera- “penso che Fanucchi, che da pochi giorni è tornato ad allenarsi bene dopo aver avuto qualche problema fisico, abbia disputato un buon match. Jacopo è un giocatore per noi fondamentale: al momento c’è bisogno di aspettarlo e noi lo faremo, anche perché di grande alternative non ne vedo.”

L’unico giocatore rossonero che si è ritrovato davanti ai microfono è stato Ciro Capuano, uno degli elementi di maggiore esperienza della truppa rossonera. L’ex difensore di Catania e Bologna è sincero affermando che alla luce della vittoria di Pisa quest’oggi si sarebbe aspettato di conquistare i tre punti. “Non è da buttare questo punto” – prova ad infondere ottimismo Capuano- “ed inoltre è la terza partita che non prendiamo gol. La solidità difensiva è una grande certezza per noi. È sempre difficile affrontare queste formazioni che si abbassano a tal punto di aspettarsi al limite della loro area di rigore. Sono convinto che ci siamo ripresi e siamo vivi. Dobbiamo continuare ad avere questa mentalità solida e concreta.”

Foto di Antonio Clerici