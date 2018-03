A.S. Lucchese



Il ritorno di Giancarlo Favarin al Porta Elisa: “La salvezza diretta equivarrebbe a vincere due campionati”

sabato, 10 marzo 2018, 22:18

Per la prima volta dall’ottobre 2010, quando arrivò il suo esonero dopo due stagioni trionfali che condussero la Lucchese dalla D alla Prima Divisione (odierna Serie C), Giancarlo Favarin è tornato al Porta Elisa e ne è uscito imbattuto con il suo Gavorrano. Per il tecnico pisano, che dal suo avvento su questa panchina ha rivitalizzato i maremmani, il punto odierno dà continuità alla difficile ma non impossibile rincorsa per guadagnarsi la salvezza diretta. “Sono contento perché abbiamo trovato una Lucchese in ottime condizioni che ci ha messo maggiormente in difficoltà rispetto al Pisa”. Ha esordito così Favartin davanti ai microfoni. L’ex tecnico di Castelnuovo e Venezia si è reso protagonista, nel corso del primo tempo, di un’insolita doppia sostituzione per motivi tecnici. Le “vittime” sono stati Barbuti e Favale. Proprio sul calciatore classe 1998 arrivato dal Pisa il tecnico del Gavorrano si è espresso in questi termini: “I giovani possono soffrire di alti e bassi, è una cosa normale. Contro il Pisa Favale aveva disputato una splendida partita, mentre oggi ha dovuto fare i conti con un Tavanti che l’ha messo in difficoltà”.

Sulla sua felice esperienza a Lucca, Giancarlo Favarin ha ricordato come quelle tre stagioni siano le più belle della sua carriera con due campionati vinti. “Auguro le migliori fortune alla Lucchese” – ha dichiarato il trainer pisano- “che comunque in questi anni ha fatto dei buoni risultati”. Spostando l’obiettivo sulla corsa salvezza, che potrebbe dipendere da quale sarà il destino dell’Arezzo, Favarin ha affermato quanto segue: “Il nostro campionato è partito con sette domeniche di ritardo ma resto convinto che se giochiamo sempre con questa mentalità e atteggiamento ce la giocheremo fino in fondo. Speriamo che da oggi le cose possano migliorare anche nei match in trasferta. La salvezza diretta? Sarebbe come vincere due campionati. Se ci salvassimo attraverso i play-out avremmo vinto un “solo” campionato”.

Michele Masotti