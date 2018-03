A.S. Lucchese



La Lucchese non decolla: pari tra gli sbadigli contro il Gavorrano

sabato, 10 marzo 2018, 16:38

di michele masotti



0-0

Lucchese (3-5-2): Albertoni, Capuano, Espeche, Bertoncini; Tavanti, Arrigoni, Damiani, Buratto, Russu; Fanucchi e Bortolussi A disposizione: Di Masi, Dell’Amico, Del Sante, Palumbo, Baroni, Razzanelli, Nolè, Russo e Parker Allenatore: Giovanni Lopez

Gavorrano (3-5-2): Falcone, Mori, Ropolo, Borghini; Papini, Damonte, Vitiello, Maistro, Favale (30 ’Bruni); Brega e Barbuti (40’ Malotti) A disposizione: Pagnini, Luciani, Moscati, Malotti, Carlotti e Gemignani Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Marco Ricci di Firenze (Assistenti De Ambrosis e Bertelli di Busto Arsizio)

Note: Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori. Ammonito Malotti Calci d’angolo 4-4. Minuti di recupero 2’

Nemmeno la vittoria di Pisa è riuscita a sanare i malanni della Lucchese. La Pantera disputa un match scialbo e non va oltre lo 0-0 contro un Gavorrano ordinato e diligente, ma non trascendentale. I rossoneri guadagnano un punto sull'Arezzo (riuscirà a finire il campionato?), ma perdono le ultime velleità di agganciare i play-off. La fase difensiva, 0 gol subiti nelle ultime 3, è tornata quella dei tempi migliori, ma l'attacco della Pantera continua a stentare.



A differenza di quanto annunciato nella conferenza stampa di ieri, Lopez schiera Tavanti per sostituire l’infortunato dell’ultima ora Cecchini. Per il resto l’undici della Pantera ricalca fedelmente quello che aveva espugnato l’Arena Garibaldi di Pisa dopo 13 anni. Ancora in tribuna gli indisponibili Mingazzini e Shekiladze. Il grande ex Favarin, due campionati vinti con la Lucchese dal 2008 al 2010, arriva per la prima volta da avversario al Porta Elisa senza lo squalificato Remedi, rimpiazzato dal giovane Maistro e l’infortunato Marchetti. Al posto dell’esperto marcatore c’è una maglia da primo minuto per Borghini. Dieci minuti iniziali nei quali sono i maremmani ad essere più intraprendenti, collezionando due corner sprecati con delle giocate sul corto anziché scodellare il più classico dei palloni dentro l’area. Al 14’ bella azione manovrata dei rossoneri con Fanucchi protagonista: il numero dieci locale recupera palla sulla trequarti, appoggio per Damiani che premia l’inserimento in area di rigore di Arrigoni. L’ex Lumezzane è altruista nel servire a pochi passi da Falcone lo stesso Fanucchi che spara clamorosamente sopra la traversa. L’occasione sciupata ha l’effetto di svegliare la Lucchese dal torpore iniziale e di fraseggiare con una certa facilità. Al 23’ Arrigoni pecca di egoismo calciando da posizione defilata invece di servire al centro Fanucchi. Sette minuti più tardi prima sostituzione per Favarin che, scontento della prova del giovane Favale, mette in campo Bruni. Il neo entrato scala nella linea dei difensori, facendo scalare sulla corsia mancina Ropolo. Altro cambio, sempre tra le fila del Gavorrano, con Malotti che sostituisce Barbuti. Anche in questa occasione è sembrata una scelta non dettata da motivazioni di natura squisitamente fisica. Sono queste le ultime annotazioni di un primo tempo al cloroformio, con il Gavorrano che chiude tutti gli spazi mentre la Lucchese non sembra avere ancora ritrovato le certezze del girone di andata.

L’apertura della seconda frazione di gioco segue la falsariga di quella iniziale: tanta confusione e poche giocate degne di note. L’ex Brega, uno dei quattro assieme a Favarin, Mori e Pagnini, prova a rompere la monotonia del Porta Elisa con un tentativo di tiro a giro che finisce fuori misura. Al 57’ sgroppata di Bortolussi che crea qualche apprensione alla retroguardia ospite prima che Mori riesca a spazzare via. Negli ospiti giganteggia in mezzo al campo Damonte, mediano di lotta e di governo molto forte nel gioco aereo. Al 65’ il match viene sospeso per un problema muscolare al guardalinee De Ambrosis. Il segnalinee non può proseguire ed allora dovranno essere due dirigenti di Lucchese e Gavorrano a ricoprire tale ruolo. Il fuorigioco sarà di esclusiva competenza di Ricci. Nei restanti 17 minuti, 7 di recupero compresi, non accade nulla poiché la Lucchese non riesce nemmeno a mettere dentro dei palloni alti per Del Sante, mentre il Gavorrano si accontenta di un punto che lo lascia penultimo in classifica. A Carrara, tra sette giorni, servirà una prestazione di ben altro spessore per uscire almeno con un risultato positivo dallo Stadio dei Marmi.

Foto di Antonio Clerici