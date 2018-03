A.S. Lucchese



Lopez: “Andremo ad Alessandria con il solito atteggiamento propositivo”

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:07

di michele masotti

Reduce dal pesante colpo esterno del “Mannucci” contro il Prato, la Lucchese è pronta ad affrontare la trasferta di Alessandria, al cospetto di una formazione in grande ascesa e che è imbattuta da 14 match, oltre che in finale di Coppa Italia. La cura Marcolini, subentrato nello scorso mese di novembre a Stellini, ha dato i suoi frutti ma Lopez e i suoi ragazzi, da sabato tornati anche ad un solo punto di distanza dai play-off, sono pronti a dare battaglia anche al “Moccagatta”.

“Quella di domani” – esordisce Lopez nella consueta conferenza stampa della vigilia- “sarà sicuramente una trasferta molto impegnativa. Ho sempre ritenuto come l’Alessandria, che ha investito tanto, sia la formazione più forte del campionato con grandi individualità. È difficile trovare dei punti deboli nella rosa. Onestamente non so cosa abbia saputo apportare Marcolini all’Alessandria ma il rendimento dei grigi, con i medesimi giocatori, rispetto all’era Stellini è dia Tutto questo non muterà il nostro solito atteggiamento; andremo lì rinfrancati dalla vittoria di sabato, giocheremo con le nostre armi e senza temere nulla. Scenderemo in campo per provare a ottenere l’intera posta in palio.” Anche contro i grigi, il tecnico romano dovrà fare a meno degli infortunati Del Sante, Cecchini e Shekiladze e degli squalificati Capuano e Russu, con l’esterno sardo che sarà ai box anche per il derby contro la Pistoiese. Saranno nuovamente disponibili, invece, Tavanti e Baroni, con il difensore scuola Fiorentina che questo pomeriggio effettuare l’allenamento con i suoi compagni dopo essere stato impegnato con la nazionale Under 20.“È dall’inizio dell’anno che non ho mai avuto la squadra al completo;” - ha affermato Lopez-“abbiamo una media costante di cinque indisponibili. Anche sulla corsia mancina avremo delle difficoltà per l’assenza di Russu. Baroni si allenerà per la prima volta quest’oggi con il gruppo e domani sarà in campo.Mingazzini sarà a disposizione ma partirà dalla panchina. Escludo l’utilizzo della difesa a quattro perché loro sono molto forti sugli esterni e quindi voglio evitare di trovarmi spesso in situazioni di uno contro uno. Ad Olbia il loro secondo e terzo gol sono scaturiti da palloni provenienti dalla fasce laterali.”

I risultati dell’ultimo turno di campionato hanno riaperto delle prospettive interessanti in chiave play-off per la Pantera, anche alla luce del fatto che anche l’undicesima della classe del girone A prenderà parte agli spareggi promozione.“Una volta salvi punteremo ai play-off.” – dichiara Giovanni Lopez- “Perché guardare solo all’undicesimo posto e non al decimo o al nono? Sabato contro il Prato abbiamo vinto una partita difficilissima, paradossalmente quella giocata meno bene delle tre nella scorsa settimana. Ci alleneremo sabato e lunedì mentre domenica, come è giusto che sia, ci sarà il giorno libero.” In chiusura Lopez ha espresso la propria opinione sugli esoneri delle ultime ore che hanno riguardato Pisa e Viterbese. “Il cambio di tecnico sulla panchina gialloblù lascia francamente il tempo che trova. “ – ha concluso l’allenatore rossonero- “Purtroppo nel nostro calcio c’è la tendenza ad esonerare gli allenatori dopo sole due sconfitte di fila.”