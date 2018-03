A.S. Lucchese



Lopez in vista della Carrarese: "Problemi? Gli stessi dis empre, ma noi guardiamo avanti"

venerdì, 16 marzo 2018, 13:09

di eleonora pomponi coletti

“Come fa un allenatore a tenere insieme una squadra di calcio in questi momenti critici per la società?”. “E’ un po’ che lo facciamo in realtà, perché prima di questa situazione di difficoltà per la società ce n’è stata un'altra, quindi siamo abituati. Per quanto mi riguarda, cerco di isolare la squadra da quelle che sono le questioni che riguardano unicamente la società, a volte riesco altre no. Siamo pagati per fare il nostro lavoro e lo facciamo nel migliore dei modi".

Ha risposto così mister Lopez a chi ha chiesto come la squadra sia riuscita ad affrontare un momento di grande difficoltà della società, come quello appena trascorso ,per affrontare al meglio delle sue possibilità la partita contro la Carrarese in programma per domani.

"I problemi della squadra continuano a essere quelli vecchi - ha spiegato il mister - e si sono perfino aggravati negli ultimi giorni; davanti sono pochi e contati, mancano per infortunio Fanucchi e Del Santo, nei difensori invece fermo Cecchini. La squadra è cosciente di andare incontro a un avversario molto forte, soprattutto davanti; sanno quello che li aspetta e il mister cercherà di schierare in campo, mantenendo il solito modulo, una squadra che sia in grado di dare fastidio agli avversari il più possibile".