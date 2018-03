A.S. Lucchese



Lopez prepara la sfida alla Pistoiese: "Squadra che vince non si cambia"

venerdì, 2 marzo 2018, 15:22

di eliseo biancalana

"Squadra che vince non si cambia". Il noto adagio è risuonato durante la conferenza stampa dell'allenatore della Lucchese Giovanni Lopez che quindi ha lasciato capire di voler confermare per la sfida con la Pistoiese la formazione già messa in campo domenica scorsa contro il Pisa.

Il derby tra le due squadre toscane si giocherà domani alle 14,30 al Porta Elisa. Gli arancioni si trovano al momento al dodicesimo posto nella classifica del Girone A della Lega Pro, con trentadue punti, due in più dei rossoneri, che sono quattordicesimi. Nella mattinata di oggi erano circolati dubbi sulla fattibilità della partita, per via delle conseguenze del maltempo sulle condizioni del campo di gioco. "Io non vedo questo rischio" ha commentato il mister, e dalla società è infatti arrivata la conferma che il match si disputerà regolarmente.

"La squadra sta bene" ha assicurato l'allenatore, che però non ha nascosto qualche problema con gli attaccanti Fanucchi ("si è allenato poco" ha spiegato il mister) e Shekiladze. Quest'ultimo ha un problema muscolare e domani non sarà nemmeno in panchina. La nevicata di ieri ha inoltre ostacolato il regolare svolgimento degli allenamenti, ma il mister non ne ha certo fatto una tragedia. "Ci siamo adattati a quella che era la situazione" ha infatti affermato.

La Pantera è reduce dalla vittoria allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani. "Penso che la vittoria con il Pisa è servita a ritrovare la nostra forza, ma pensare che questa vittoria ci ha risolto tutti i problemi sarebbe deleterio" ha messo in guardia Lopez. Il mister ha elogiato soprattutto la prestazione vista nel secondo tempo del "derby del Foro". "Ho visto undici belve in campo" ha detto orgoglioso.

"La Pistoiese è una squadra che non fa giocare molto, – ha continuato con riferimento agli sfidanti di domani – molto forte fisicamente". Gli arancioni vengono però da un periodo non positivo, e mister Lopez spera pertanto di trovarli in difficoltà sotto l'aspetto mentale.