Lopez prepara la sfida con la Viterbese e rassicura: "Ci salveremo"

sabato, 17 marzo 2018, 16:49

Non ha portato bene alla Lucchese l'annuncio della nuova proprietà. Allo stadio dei Marmi di Carrara i rossoneri, in dieci per l'espulsione di Tavanti, niente hanno potuto contro una più forte Carrarese

venerdì, 16 marzo 2018, 14:12

Il nuovo corso dell’ultracentenaria storia della Lucchese, che dovrà essere sancito entro il prossimo 13 aprile, ha mosso i suoi primi passi con la conferenza stampa di Lorenzo Grassini, il futuro numero uno della Pantera se tutto procederà come nelle previsioni.

venerdì, 16 marzo 2018, 13:09

Prima della presentazione della nuova proprietà, Giovanni Lopez ha risposto alle domande dei cronisti nella consueta conferenza stampa pre-partita

venerdì, 16 marzo 2018, 11:34

Visita ufficiale della città e incontro con il sindaco per la nuova proprietà della Lucchese: in piazza San Michele Lorenzo Grassini, Fabrizio Lucchesi e Arnaldo Moriconi

martedì, 13 marzo 2018, 21:34

La società Città Digitali Srl, proprietaria del 97 per cento delle quote della Lucchese Libertas, comunica ufficialmente di aver ricevuto un'offerta irrevocabile all'acquisto da parte della "Aigornetto Limited", società di proprietà dell'imprenditore Lorenzo Grassini

lunedì, 12 marzo 2018, 11:14

Tre bottiglie di acqua minerale, una Fanta e un tè al limone: questo quanto, domenica pomeriggio, la Lucchese ha offerto ai giornalisti, locali e non. In più, come sempre, accesso vietato durante la partita al bagno... vip