A.S. Lucchese



Lopez rilancia dal primo minuto capitan Nolè

martedì, 20 marzo 2018, 18:35

di michele masotti

Lucchese (3-5-2):Albertoni, Capuano, Bertoncini, Espeche; Dell’Amico, Nolè, Arrigoni, Damiani, Russu; Fanucchi e Parker A disposizione: Di Masi, Mingazzini, Palumbo, Razzanelli, Mugelli, Russo, Bortolussi e Buratto Allenatore: Giovanni Lopez

Viterbese (4-2-3-1):Iannarilli, Sanè, Sini, Rinaldi, Celiento; Baldassin, Di Paolantonio; Calderini, Vandeputte, Cenciarelli; Ngissah A disposizione: Pini, Micheli, Peverelli, Mendez, Mbaye, Bizzotto, Jefferson, Zenuni, Pandolfi e Mosti Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Assistenti Massara di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza)

Rossoneri che vengono disposti in campo con il canonico 3-5-2; l’unico ballottaggio della vigilia dell’undici della Pantera viene vinto da capitan Nolè su Buratto. In attacco, come annunciato da Lopez nella conferenza stampa di ieri, spazio dal primo minuto a Parker che affianca Fanucchi. Sono sei i giocatori di cui deve fare a meno il tecnico romano. Dal canto suo la Viterbese, recente finalista di Coppa Italia e terza in classifica a pari punti con il Pisa che ha una gara in più rispetto ai laziali, cambia ben quattro pedine rispetto alla squadra che tre giorni fa si impose contro l’Arezzo. Fuori Jefferson, Peverelli, Mosti e Atanasov (out per infortunio), sostituiti rispettivamente da Ngissah, Sanè, Cenciarelli e Rinaldi. Un problema fisico ha tolto dalla lista dei convocati anche l’esperta prima punta De Sousa. Sottili conferma come impianto di gioco il 4-2-3-1 che sta dando ottimi frutti ai gialloblù.

Foto di Antonio Clerici