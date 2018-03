A.S. Lucchese



Lopez si racconta: “Ho un rapporto splendido con la città. Facciamo il prima possibile i punti necessari per la salvezza e poi cambieremo obiettivo”

giovedì, 1 marzo 2018, 16:18

di michele masotti

Dopo Nicoletti e Noviello, rispettivamente allenatore e match winner dell’ultima Lucchese versione 2004-2005 che fino a domenica scorsa aveva vinto a Pisa, tredici anni più tardi i volti principali del blitz rossonero sono diventati Luca Cecchini e Giovanni Lopez. Per l’allenatore romano, che conta trascorsi importanti da difensore con le maglie di Lodigiani, Varese, Fidelis Andria, Vicenza, Lazio, Napoli e Torino, il successo in terra pisana va ad allungare la serie di capolavori tattici, dall’approdo nelle magnifiche degli ultimi play-off agli scalpi di Alessandria e Pisa, realizzati da quando è alla guida della Pantera. La seconda esperienza di Lopez sulla panchina della Lucchese, la prima nella stagione 2015-2016 si era chiusa anzitempo a causa di un’inspiegabile esonero confezionato dal poco rimpianto, per usare un eufemismo, duo Bacci-Galli, ha fatto entrare il cinquantenne tecnico romano nei cuori dei tifosi.

Quali sono stati le sensazioni provate dopo la vittoria di Pisa?

Sono stati momenti e emozioni fantastiche, soprattutto per due motivi. Innanzitutto vincere all’Arena Garibaldi dopo tanti anni vale tantissimo per il club e per la nostra tifoseria. In secondo luogo l’aver ottenuto questo successo è stata la soluzione migliore per uscire dalla striscia negativa di risultati nella quale eravamo incappati. Devo dire che, nonostante ci mancassero i tre punti da molto tempo, la squadra ha sempre offerto delle buone prestazioni, creando molte palle gol come contro Cuneo, Livorno e nel primo tempo contro l’Arezzo al Porta Elisa. Rispetto ai quei match la differenza è stata fatta dal gol di Cecchini.

Che tipo di partita si aspetta contro la Pistoiese?

Stiamo preparando bene la partita di sabato, monitorando anche il recupero di Fanucchi e Shekiladze. Il primo è alla prese con una forma virale influenzale, mentre Shekiladze ha un problema al polpaccio sinistro. Conto, comunque, di poterli avere a disposizione per sabato. Mi aspetto un match difficile considerando il valore degli arancioni e la grande forza fisica di cui può disporre la formazione di Indiani.

Al momento l’obiettivo primario resta la salvezza diretta. Quanti punti crede vi servano ancora per raggiungere questo scopo?

Non è facile stabilire con assoluta certezza quale possa essere la quota che ci garantirebbe di evitare i play-out. Le variabili relative al rendimento di chi ci insegue e la questione Arezzo potrebbero influenzare la fatidica soglia. In tale senso penso che dovrebbero bastarci altri 10-12 punti. Qualora riuscissimo a raggranellare questo bottino nel minor tempo possibile potremmo alzare il target dei nostri obiettivi.

Quanto è stato difficile tenere lontano i suoi ragazzi dai rumors legati alle vicende societarie?

Sono dell’idea che una società debba garantire ai suoi tesserati due cose: pagare gli stipendi e metterci nelle condizioni di poter lavorare nel modo migliore. Aspetti che non sono mai mancati. Non nego che c’è stato un periodo in cui serpeggiava della preoccupazione ma la società ci ha garantito tutto il necessario e ciò si è risolto.

Alla fine chi vincerà il campionato?

Alla luce del periodo complicato che sta vivendo il Livorno, e di quanto accaduto lo scorso anno con l’Alessandria, sicuramente le quotazioni del Siena sono aumentante. Ritengo che la favorita sia sempre la squadra di Sottil che non appena recupererà Maiorino, elemento in grado di rompere gli equilibri, potrà riprendere la propria marcia verso la promozione.

Come è il suo rapporto con la città di Lucca?

Lucca è una città unica nel suo genere; sinceramente non assomiglia a quelle in cui ho lavorato sia da tecnico che come calciatore. Qui c’è una qualità della vita superiore rispetto alla media. Inoltre ho un ottimo rapporto con l’intera società e con i nostri tifosi. Ovviamente tutto questo deve accompagnato anche dai risultati.

Da calciatore la sua vittoria più bella è stata la Coppa Italia, alzata da capitano, con il Vicenza nel 1996-1997. Il primo passo di quella storica cavalcata venne compiuto proprio a Lucca, il 28 agosto 1-2 in vostro favore con i gol di Cornacchini e Maurizio Rossi, intervallati dal momentaneo 1-1 di Rastelli. Si ricorda quella partita?

Fu il primo tassello di una grande avventura che ci permise di ottenere questo importante trofeo. Siamo, di fatto, l’ultima “provinciale” ad aver vinto la Coppa Italia. Ogni volta che venivo a giocare a Lucca era sempre una battaglia poiché dovevo confrontarmi e marcare attaccanti del calibro di Paci e Rastelli. Spero che questa città mi porti bene anche da allenatore dopo il bel cammino compiuto nei play-off la scorsa stagione, dove venimmo fermati solamente dal Parma che poi è salito in B.

Che effetto le fa vedere il Vicenza in questa situazione?

Intanto il Vicenza riuscirà a terminare la stagione grazie al fallimento pilotato. Penso che, alla fine, una soluzione positiva verrà trovata per un club di questo blasone e che, sebbene sia reduce da 2-3 retrocessioni negli ultimi anni, è seguito da circa 6.000 abbonati, un numero impressionante per la Serie C.

Qual è il tecnico dal quale ha carpito i maggiori segreti per la sua carriera da tecnico?

Oltre a Reja, con cui ho lavorato da giocatore ai tempi di Varese e del quale sono stato il secondo alla Lazio, gli allenatori che mi hanno lasciato qualcosa sono Renzo Ulivieri e Massimo Guidolin con cui ho lavorato e vinto a Vincenza. Del primo mi è rimasta impressa la grande preparazione dal punto di vista tattico, mentre di Guidolin la capacità di farti sempre dare il massimo anche durante gli allenamenti.

Da calciatore ha coronato il suo sogno di giocare nella Lazio, la squadra per la quale ha sempre tifato.

L’esperienza nella Lazio è stata il punto più alto della mia carriera. Ricordo ancora quando al debutto all’Olimpico contro il Napoli (era la 1° di campionato della stagione 1997-1998 nda) non appena scesi in campo rivolsi lo sguardo al settore di stadio che ero solito occupare quando seguivo i biancocelesti in età giovanile. Era una Lazio fortissima con tanti campioni: personalmente fornì il mio contributo con una quarantina di presenze tra Serie A, Coppa Italia, Coppa Uefa e Supercoppa Italiana. Inoltre quella squadra riuscì a vincere la Coppa Italia 1997-1998, la Supercoppa Italiana 1998 contro la Juventus e arrivò in finale di Coppa Uefa al cospetto dell’Inter di Ronaldo.

Come impiega il suo tempo libero?

Fermo restando che dopo la partita torno sempre a Roma dalla mia famiglia, a Lucca mi dedico esclusivamente alla squadra. Anche perché il lavoro non si limita solo all’allenamento e alla partita. Con il mio staff ci troviamo alle 10 e facciamo un’analisi video dei nostri avversari di giornata fino alle 12. Dopo l’allenamento pomeridiano, ci ritroviamo ulteriormente per un’altra analisi con i miei collaboratori. Ovviamente ci sono anche giorni nei quali è prevista una doppia seduta di allenamenti.

A fine stagione Giovanni Lopez sarà contento se..

Sarò contento se la Lucchese riuscirà a centrare un piazzamento nei play-off e se arriverà il rinnovo di contratto, visto che ci sono le basi per continuare a fare bene e potersi migliorare.