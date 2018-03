A.S. Lucchese



Lopez soddisfatto della prova dei suoi: “Non posso fare altro che i complimenti ai miei ragazzi”

martedì, 20 marzo 2018, 21:04

di michele masotti

Al termine del convincente match offerto dalla Lucchese, Giovanni Lopez si è presentato nella consueta conferenza stampa post partita tessendo le lodi ai suoi giocatori. Il tecnico romano ci è parso fiducioso in vista del rush finale.

“Abbiamo fatto una grossa gara” – ha dichiarato Lopez-“proseguendo sulla strada di quanto espresso a Carrara. A punti avremmo meritato di vincere; in più abbiamo scoperto Parker. Non ho nulla dire se non fare i complimenti a questa squadra, al netto degli assenti tra convocati in nazionale e infortunati.” Lopez spende una battuta anche per Dell’Amico, l’altro debuttante dal primo minuto di questa serata. “Dell’Amico ha fatto bene ma può migliorare specialmente dal piano fisico.” – ha chiarito Lopez- “Per sabato speriamo di recuperare, oltre al ritorno di Baroni, Cecchini. C’è il rammarico per avere subito gol in una situazione, ossia nell’uno contro uno, dove la Viterbese è una delle squadri migliori del campionato. Stiamo “spremendo” dei giocatori visto che la nostra rosa è corta. È questo lo spirito che ci ha contraddistinto a Carrara dove siamo stati penalizzati dall’espulsione. Damiani è diventato un giocatore importante per questa squadra e che può migliorare in un veloce lettura delle situazioni.”

Una battuta finale anche sugli avversari di giornata, quei gialloblù laziali che hanno lasciato sul prato del Porta Elisa le ultime velleità di promozione diretta. Il tecnico rossonero ha buone parole per la formazione di Sottili. “Per me la Viterbese è una delle formazioni più forte del torneo” – ha concluso Lopez-“con Jefferson che è la migliore prima punta della terza serie. I gialloblù sono una squadra attrezzata per vincere il torneo. Purtroppo la nostra classifica risente della mancanza di un bomber.”

Dopo il condottiero rossonero è la volta di Albertoni, autore di una bella parata sulla punizione di Vandeputte sul tramonto del primo tempo. “Sono contento della nostra prova” –ha dichiarato il numero uno rossonero- “anche se meritavamo la vittoria. La squadra ha fatto 90’ minuti magnifici. La trasferta contro il Prato credo che sia fondamentale per noi. Sappiamo che cercheremo di vincere ed ottenere tre punti vitali. Non ho idea di quanti punti ci possano mancare per ottenere la salvezza.”