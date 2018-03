A.S. Lucchese



Lopez sprona i suoi in vista del Prato: “Con una vittoria metteremo una seria ipoteca sulla salvezza”

venerdì, 23 marzo 2018, 15:22

Il tour de force previsto dal calendario della Serie C non conosce attimi di tregua e per la Lucchese, a tre giorni dalla convincente prova contro la Viterbese, è nuovamente tempo di vigilia. La sfida di domani del “Mannucci” di Pontedera, casa del Prato per questa stagione visto i lavori di ristrutturazione del “Lungobisenzio”, contro i lanieri è una tappa fondamentale nel rush finale del torneo. Ottenere la seconda vittoria di questo 2018 assumerebbe, parole e musica di Giovanni Lopez, un valore inestimabile. “Contro il Prato ci giochiamo tanto” – ha ammesso il tecnico romano- “visto che con una vittoria porremo una serie ipoteca sulla salvezza, sebbene manchino diverse partite e ci sono alcune compagini che devono osservare il loro turno di riposo. Daremo tutto quello che abbiamo. In questo finale di campionato una mano potrebbe venirci dal calendario visto che delle sette partite rimanenti ne disputeremo quattro al Porta Elisa.”

Lopez mette in guardia i rossoneri a poco di 24 ore dalla sfida contro i ragazzi di Catalano, una compagine che è alla disperata ricerca per evitare di subire quella forbice dei nove punti che la condannerebbe alla retrocessione diretta in D senza passare nemmeno da quella “cassazione” che sono i play-out. “Il Prato, sebbene sia ultimo in classifica, è una squadra che gioca bene e che può contare su elementi di qualità nel reparto offensivo. Inoltre non ha mai subito dei passivi pesanti nelle sconfitte. Sono sicuro che l’approccio a questo incontro sarà quello dei migliori.” Capitolo relativo agli assenti: rispetto alla partita di mercoledì il mister della Pantera potrà contare in più su Tavanti, al rientro dopo il turno di squalifica, e Baroni, reduce dall’impegno con la nazionale Under 20. “Conto di recuperare Del Sante e Shekiladze per i match successivi alle festività pasquali;” – ha proseguito Lopez- “purtroppo è da inizio anno che dobbiamo fare i conti con i molti infortuni.” Per quanto concerne l’undici che domani scenderà in campo dal primo minuto, l’allenatore della Lucchese ha le idee chiare confermando in blocco la formazione che bene ha fatto al cospetto della Viterbese con Parker e Dell’Amico che avranno una nuova chance da titolari. Chiusura finale dedicata a ciò che accadrà nel prossimo mese di maggio quando, fatta salva la partecipazione ai play-off, calerà il sipario sulla stagione 2017-2018 dei rossoneri. “Non parlo delle questioni societarie” – ha fatto sapere Lopez- “ed è chiaro che tutto dipenderà dalla cessione del club. Mantenendo questa base e aggiungendovi 5 innesti di qualità ci sono tutte le possibilità che questa squadra potrà continuare a crescere.”