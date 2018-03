A.S. Lucchese



Lorenzo Grassini convince i tifosi rossoneri

martedì, 20 marzo 2018, 00:50

di eliseo biancalana

"Serietà". È questa la richiesta che i tifosi della Pantera hanno più volte rivolto all'imprenditore Lorenzo Grassini, probabile futuro proprietario della Lucchese. L'imprenditore di Colle Val D'Elsa ha accettato di partecipare all'incontro organizzato da Lucca United al Museo Rossonero, affiancato da Fabrizio Lucchesi. A giudicare dagli applausi convinti a fine serata, si può dire che per Grassini e Lucchesi si sia trattato di un esordio positivo.

L'incontro è stato introdotto dal presidente di Lucca United, Stefano Galligani. "Lucca è una città che ha tanta voglia di calcio e che per il calcio ha tanto sofferto negli ultimi anni – ha detto Galligani. – È una città che ama il calcio e lascia lavorare chi vuol fare bene e dimostra di voler far bene. Ci manterremo vigili e attenti su quel che accade dentro la società". Concetti ribaditi dal vicepresidente Moreno Micheloni. È stato quindi il turno di Grassini, che ha ricostruito le tappe della propria carriera, che lo ha portato a trasferirsi prima nel nord Italia e poi all'estero, dove è arrivato a gestire diverse aziende. Di recente ha deciso di rientrare in Italia, e di investire nel mondo del calcio, sport del quale però ha ammesso di conoscere poco. Dopo un primo tentativo con l'Arezzo, sarebbe stato Lucchesi a convincerlo a puntare sulla Lucchese. Sono poi seguiti i contatti con Arnaldo Moriconi e poi la settimana scorsa Grassini ha firmato una proposta irrevocabile di acquisto. Se la verifica sui conti della Lucchese confermerà che i numeri sono a posto, l'imprenditore senese rileverà l'80 per cento della società. "Sono una persona mite che vuole stare in un posto tranquillo" ha detto di sé l'imprenditore, che ha garantito di avere per la Lucchese un progetto volto a creare una realtà virtuosa sia sotto l'aspetto sportivo che sotto quello economico. "Lucchesi mi ha rassicurato che il passaggio di categoria è fattibile" ha detto Grassini, che punta esplicitamente a portare la squadra in serie B.

L'imprenditore ha, poi, accettato di rispondere alle domande dei tifosi. Particolarmente dettagliate quelle rivolte dal commercialista Massimo Romiti, che ha chiesto a Grassini chiarimenti sulle sue attività in Tanzania e sui suoi collaboratori. Nel complesso, dalla tifoseria è arrivata una forte richiesta di serietà dopo le esperienze giudicate non positive del passato. Sul piano calcistico, Lucchesi ha confermato di ritenere la serie B la categoria adatta per la Lucchese, ma ha chiarito che l'obiettivo andrà perseguito per gradi. "Devi costruire qualcosina se vuoi provare a crescere" ha spiegato. Il dirigente sportivo non ha, poi, nascosto una certa preoccupazione sulla situazione attuale della Lucchese, mentre sul futuro dell'attuale direttore sportivo ha rimandato ogni valutazione a fine stagione.

Grassini ha smentito che Stefano Ulisse sia già stato individuato come futuro vicepresidente della Lucchese, notizia che era stata riportata da alcuni giornali. Inoltre Grassini ha detto di aver incontrato il sindaco Tambellini e di essere disponibile ad aprire a nuovi soci locali. L'imprenditore ha anche dato la sua disponibilità a raccogliere suggerimenti dai tifosi, e in tal senso ha chiesto a Lucca United di entrare nel futuro cda della Lucchese.