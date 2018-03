A.S. Lucchese



Lucchese, ancora cinque partite per provare ad allungare la stagione con il sogno di play-off

venerdì, 30 marzo 2018, 16:19

di michele masotti

Il pareggio pasquale di Alessandria ha immesso ulteriore benzina nel serbatoio dell’autostima di una Lucchese che, messa alle spalle la lunga crisi, può essere fiduciosa in vista di queste ultime cinque partite, quattro delle quali saranno disputate al Porta Elisa. La squadra di Lopez, a +6 dai play-out e -3 dal Pontedera che ad oggi occupa l’ultimo posto utile per prendere parte ai play-off, ha ritrovato i propri marchi di fabbrica che l’avevano issata fino alla quinta piazza nello scorso mese di dicembre. Il reparto difensivo, un gol subito nelle ultime tre, non ha concesso una palla giocabile ad attaccanti del calibro di Gonzalez e Marconi, 23 gol in due. Tra le tante note liete della serata del Moccagatta, va premiata la bella prova di Riccardo Baroni. Il giovane figlio d’arte, al rientro dopo gli impegni con gli Under 20, non ha sbagliato un intervento, sfruttando anche i continui raddoppi portati dal generoso Dell’Amico, intuizione felice di Obbedio che lo ha pescato tra gli svincolati, che ha tamponato le spinte Gonzalez prima e Russini poi. In terra piemontese è piaciuta anche la compattezza e le giuste distanze mantenute dai rossoneri nel 3-5-1-1 disegnato da Lopez. Come nel match di andata, il tecnico rossonero ha vinto la partita a scacchi con il suo dirimpettaio piemontese, portando il confronto sui binari prediletti dai suoi. “Abbiamo disputato una partita straordinaria” – ha dichiarato in conferenza stampa Lopez- “ contro una compagine forte come l’Alessandria. Questo punto ci permette di fare un passo in avanti verso la salvezza, obiettivo stagionale. Il derby contro la Pistoiese sarà fondamentale.” Quest’ultimo concetto è stato ribadito anche dallo stesso Riccardo Baroni. La Pantera, specialmente nel primo tempo, ha messo in mostra una fluida e piacevole circolazione di palla con un Damiani, davvero abile nello smistare la manovra rossonera con tanta personalità. Encomiabile anche la prova di Jacopo Fanucchi, utilizzato come prima punta e che ha dovuto vedersela con la retroguardia locale. Martedì sera il numero dieci della Pantera sarà affiancato, a nostro avviso, dal rientrante Bortolussi, che appare in vantaggio nel ballottaggio con Sean Parker. Contro gli arancioni rientrerà dal turno di squalifica Capuano.

Una vittoria nel recupero di martedì contro la Pistoiese, compagine che sopravanza di un punto Espeche e compagni, significherebbe ipotecare, a meno di tracolli clamorosi, quantomeno la salvezza ed entrare a pieno titolo nella lotta per un posto negli spareggi promozione. Dando uno sguardo alla graduatoria, va detto che i primi sei posti (dal Siena al Monza) sembrano già assegnati. La corsa per le altre quattro piazze, si qualifica anche l’undicesima grazie alla finale di Coppa Italia tra Viterbese-Alessandria, si restringe a sette formazioni; dai 41 punti della Giana Erminio ai 35 del Pro Piacenza è piena bagarre. Per cogliere un posto nei play-off, la Lucchese dovrà ritrovare l’effetto Porta Elisa, dove i tre punti mancano dal 2-1 sull’Alessandria dello scorso 12 novembre. I quattro match casalinghi, contro gli stessi arancioni, Arzachena, Olbia e Pro Piacenza, peseranno tanto sulla classifica finale dei rossoneri. L’unica trasferta da compiere sarà in quel di Gorgonzola al cospetto della sempre insidiosa Giana Erminio. Conquistare i play-off per il secondo anno di fila e in una stagione complicata per i tanti infortuni e la “querelle” societaria sarebbe il giusto premio per l’immancabile supporto dei tifosi rossoneri, presenti anche ieri in un giorno feriale e in prossimità della Pasqua ad Alessandria come del resto lungo tutto l’arco dell’annata.