Lucchese - Pistoiese sarà recuperata il 3 aprile

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 3 marzo 2018, 14:55

L'arbitro Vincenzo Valiante di Salerno, al termine dell'ispezione sul terreno di gioco con i capitani delle due squadre, ha deciso che la partita fra Lucchese e Pistoiese non si può giocare per impraticabilità del campo

venerdì, 2 marzo 2018, 15:22

"Squadra che vince non si cambia". Il noto adagio è risuonato durante la conferenza stampa dell'allenatore della Lucchese Giovanni Lopez che quindi ha lasciato capire di voler confermare per la sfida con la Pistoiese la formazione già messa in campo domenica scorsa contro il Pisa

giovedì, 1 marzo 2018, 16:18

La seconda esperienza di Lopez sulla panchina della Lucchese, la prima nella stagione 2015-2016 si era chiusa anzitempo a causa di un’inspiegabile esonero confezionato dal poco rimpianto, per usare un eufemismo, duo Bacci-Galli, ha fatto entrare il cinquantenne tecnico romano nei cuori dei tifosi

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:29

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pistoiese, in programma sabato 3 marzo alle ore 14.30, sarà attiva sul circuito Go2 a partire dalle ore 15 di mercoledì 28 febbraio

lunedì, 26 febbraio 2018, 21:18

Ci siamo. Arnaldo Moriconi, patron della Lucchese, ha deciso: la società rossonera è in procinto di essere ceduta all'imprenditore senese che ha ricevuto proprio oggi il contratto preliminare

domenica, 25 febbraio 2018, 20:37

Il fotografo della Gazzetta ha voluto attendere i giocatori rossoneri al Porta Elisa al ritorno dalla vittoria nel derby contro il Pisa. Sorriso evidente sul volto di mister Lopez