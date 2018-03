A.S. Lucchese



Rossoneri, punto prezioso in terra piemontese

giovedì, 29 marzo 2018, 18:34

di michele masotti

0-0

Alessandria (4-3-3): Vannucchi, Sciacca (85’ Fischnaller), Piccolo, Giosa, Barlocco; Bellazzini (74’ Chinellato), Gazzi, Nicco (85’ Gatto); Sestu, Marconi e Gonzalez (65’ Russini) A disposizione: Pop Ionut, Lovric, Ranieri, Gjura, Fissore, Usel, Ragni, e Kadi Allenatore: Michele Marcolini

Lucchese (3-5-1-1): Albertoni, Baroni, Bertoncini, Espeche; Dell’Amico (90’ Mingazzini), Nolè (73’ Bortolussi), Buratto, Damiani, Tavanti; Arrigoni; Fanucchi (85’ Parker) A disposizione: Di Masi, Palumbo, Razzanelli, Mugelli, Russo e Parker Allenatore: Giovanni Lopez

Arbitro: Michele di Cairano di Avellino (Assistenti Guddo di Palermo e Donato di Milano)

Note: Ammoniti Albertoni e Damiani. Calci d’angolo 8-2. Minuti di recupero 0’ e 5’

Nel calcio ci sono 0-0 e 0-0. Se quello ottenuto contro il Gavorrano aveva lasciato delusione nei tifosi rossoneri, quello colto dalla Lucchese in casa dell’Alessandria è da esaltare per la straordinaria applicazione tattica della Pantera, messa in campo magistralmente da Giovanni Lopez. Risultato che legittima e accresce le rinnovate ambizioni di aggancio alla zona play-off di Nolè e compagni. Monumentale la prova offerta specialmente dai tre marcatori centrali, con un Bertoncini insuperabile nel gioco aereo e un ritrovato Riccardo Baroni. Resta l’amaro in bocca per i locali, incapaci di trovare la variabile giusta per fare saltare il banco.

Mister Marcolini, sconfitto soltanto in una circostanza tra campionato e Coppa Italia da quando siede sulla panchina dei grigi, cambia qualche interprete del suo 4-3-3 rispetto alla vittoria di Olbia. Lasciata intatta la retroguardia, le novità sono a centrocampo dove partono dall’inizio Nicco e Bellazzini; nel tridente delle meraviglie, 33 gol in tre, turno di riposo per Fischnaller sostituito da Sestu. Lopez, dal canto suo, spariglia le indicazioni della vigilia relative al reparto offensivo. Tra i piemontesi assenti per infortunio Blanchard, Cazzola e Celjak. Precisamente il doppio gli indisponibili della Lucchese, ovvero sia Russu, Del Sante, Strada, Shekiladze, Cecchini e Capuano. Nel 3-5-1-1 imbastito dal tecnico romano è Arrigoni che agisce come rifinitore alle spalle di Fanucchi. Centrocampo rossonero folto con la presenza di capitan Nolè, Buratto e Damiani. In difesa scelte obbligate per Lopez che, privo dello squalificato Capuano, schiera Baroni reduce dagli impegni con la nazionale Under 20.

Buono l’avvio di partita della Lucchese che fa girare bene e con personalità il pallone. Non appena l’Alessandria recupera il pallone è quasi immediata, partendo anche dai difensori centrali, la ricerca della verticalizzazione su capitan Gonzalez che si muove sulla corsia destra del fronte di attacco dei piemontesi. Al 22’ proteste tanto veementi quanto immotivate di Marconi per il presunto contatto con Dell’Amico. In realtà è il centravanti cresciuto nell’Atalanta a perdere da solo l’equilibrio. Ci prova Sestu a rompere la monotonia del match con una serpentina sulla sinistra e terminata con una conclusione rivedibile. La Pantera si muove bene e lascia pochi sbocchi offensivi alle manovre corali dei grigi che devono affidarsi alle giocate dei singoli, in particolare ad un ispirato Alessio Sestu. Al minuto numero quaranta ci prova dalla distanza Nicco con Albertoni (ammonito sul finire del primo tempo per perdita di tempo nda) che si rifugia in corner. È una delle poche occasioni di un primo tempo che ha visto le due difese prevalere sui rispettivi attacchi avversari.

I secondi quarantacinque minuti si aprono senza variazioni nei 22 in campo. Al 56’ Arrigoni prova a fare il bis del gol direttamente dalla bandierina del corner come contro la Carrarese ma Vannucchi non si fa sorprendere e respinge con i pugni. Adesso il possesso palla è prevalentemente dei grigi, incapaci però di trovare il pertugio giusto per innescare il trio d’attacco. Marcolini prova ad inventarsi qualcosa togliendo uno spento Gonzalez ed inserendo Russini. Al minuto numero sessantasei Dell’Amico si immola per la causa rossonera respingendo con il corpo il destro a botta sicura di Nicco. Lopez decide di giocarsi la carta Bortolussi, dentro al posto di Nolè, passando così ad un vero e proprio 3-5-2. Come una partita a scacchi, arriva puntuale la replica del tecnico dei grigi che opta per il doppio centravanti inserendo Chinellato. Proprio il subentrato cicca il pallone da buona posizione su un traversone calibrato dal solito Sestu.

Nei cinque minuti di recupero Bertoncini rischia di combinare il più clamoroso degli autogol con un retropassaggio di testa verso Albertoni. Finisce 0-0 al Moccagatta e tutta la Pantera va a ricevere l’applauso dei supporters rossoneri, presenti anche in questa difficile trasferta.