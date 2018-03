A.S. Lucchese



Partita rinviata per terreno impraticabile

sabato, 3 marzo 2018, 14:55

di michele masotti

Lucchese (3-5-2): Albertoni; Capuano, Bertoncini, Espeche; Cecchini, Arrigoni, Buratto, Damiani, Russu; Fanucchi e Bertolussi A disposizione: Di Masi, Tavanti, Dell’Amico, Mingazzini, Del Sante, Palumbo, Baroni, Razzanelli, Nolè, Russo e Parker Allenatore: Giovanni Lopez

Pistoiese (3-5-2): Zaccagano; Terigi, Priola, Quaranta; Nardini, Luperini, Minardi, Hamlili, Regoli; Ferrari e Vrioni A disposizione: Biagini, Surraco, Tartaglione, De Cenco, Zappa, Zullo, Sanna, Dosio, Papini, Nossa, Cauterucci e Cerrettelli Allenatore: Paolo Indiani

Arbitro: Vincenzo Valiante di Salerno (Assistenti Marchi di Bologna e Saccenti di Modena)

Niente da fare per il derby numero 30 tra Lucchese e Pistoiese: la fitta pioggia battente che si è abbattuta su Lucca sin da questa mattina ha fatto sì che il direttore di gara Valiante, a nostro giudizio troppo frettoloso nel prendere la decisione, optasse per rinviare il match. Ancora incerta la data del recupero; con molta probabilità, anche alla luce dei due turni infrasettimanali di marzo, la sfida verrà giocata nel mese di Aprile. In questo week-end flagellato dal maltempo nel girone A verranno disputate solamente Carrarese-Giana Erminio, Gavorrano-Pisa e Livorno-Cuneo. Con i molti recuperi da disputare diventa difficile dare una lettura corretta alla graduatoria di un girone che vede al comando il Siena con un punto sul Livorno ma anche con due gare in più rispetto ai labronici.

Lopez avrebbe confermato l’undici che ha sbancato l’Arena Garibaldi. Fanucchi stringe i denti e gioca in attacco con Bortolussi. Nulla da fare per Shekiladze, costretto al forfait per un problema muscolare al polpaccio. In mezzo al campo maglie da titolari per Buratto, Arrigoni e Damiani. Indiani avrebbe optato per un classico 3-5-2; rispetto al rocambolesco 1-1 interno contro il Giana Erminio, gli arancioni avrebbero schierato dal primo minuto il centravanti argentino Ferrari, che ha scontato i due turni di squalifica e Quaranta che avrebbe formato il pacchetto arretrato insieme a capitan Priola e Terigi, quest’ultimo che ha militato nel settore giovanile rossonero fino agli Allievi Nazionali per poi approdare al Genoa, dove vinse uno scudetto Primavera con il rossonero Davide Bertoncini.

La Lucchese tornerà in campo sabato 10 marzo alle ore 16:30, sempre al Porta Elisa, contro il Gavorrano di Favarin. Impegno casalingo anche per la Pistoiese, con il derby tutto dal sapore particolare per mister Indiani che ritroverà il “suo” Pontedera.

Foto Antonio Clerici