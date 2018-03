A.S. Lucchese



Prato - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:27

Si comunica che la prevendita dei biglietti per la partita Prato – Lucchese, in programma sabato 27 marzo alle ore 16.30 allo stadio E. Mannucci di Pontedera, è attiva sul circuito Bookingshow ed i tagliandi potranno essere acquistati in prevendita, fino alle ore 19.00 di venerdì 23 marzo, sia on line collegandosi al sito www.bookingshow.it che presso tutti i punti vendita autorizzati Bookingshow.

Ecco di seguito i punti vendita autorizzati in provincia di Lucca:

 Itinera Accoglienza, Via vecchia porta San Donato Piazzale Verdi Lucca (0583-583150) con il seguente orario: 10-13 e 14-15.30

Si informa che per l'acquisto dei tagliandi NON sarà necessaria la tessera del tifoso/supporter card. Su determinazione del G.O.S., i tagliandi per i settori di Tribuna Laterale, Centrale e Rettilineo non potranno essere acquistati dai residenti nella Provincia di Lucca.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti.

Il costo dei tagliandi per il settore ospiti è di 14 euro (prevendita inclusa).