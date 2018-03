A.S. Lucchese



La Lucchese si impone contro il Prato e si mette in tasca mezza salvezza

sabato, 24 marzo 2018, 16:40

di michele masotti

0 - 1

Prato (4-3-3): Alastra, Seminara (67’Coccolo), Martinelli, Casale, Cistana (67’ Ghidotti); Fantacci, Gargiulo (67’ Bonetto), Bertoli (67’ Guglielmelli); Piscitella (81’ Liurni), Carletti e Ceccarelli A disposizione: Sarr, Colli, Rozzi, Zucchetti, Orlando, Akammadu e Kouassi Allenatore: Pasquale Catalano

Lucchese (3-5-2): Albertoni, Capuano, Bertoncini, Espeche; Dell’Amico (93’ Baroni), Arrigoni, Damiani, Buratto (93’ Mingazzini), Russu; Parker (63’ Bortolussi) e Fanucchi (93’ Nolè) A disposizione: Di Masi, Tavanti, Palumbo, Razzanelli, Mugelli e Russo Allenatore: Giovanni Lopez

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (Assistenti Di Monte di Chieti e Gentileschi di Terni)

Marcatore: 74’ Fanucchi

Note: all’11 Alastra ha parato un calcio di rigore a Fanucchi. Espulsi al 94’ Russu per fallo di reazione e Biato (preparatore dei portieri della Lucchese) per proteste. Ammoniti Alastra, Martinelli, Gargiulo e Capuano. Calci d’angolo 9-3. Minuti di recupero 1’ e 5’

Vittoria di un’importanza capitale quella colta della Lucchese in casa di un Prato che vede spalancarsi le porte della Serie D. Il protagonista del derby, sia nel male che poi nel bene, è stato Jacopo Fanucchi: il fantasista rossonero ha siglato il più classico gol dell’ex dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo. Seconda vittoria in questo 2018 per la banda di Lopez e altro tabù infranto dopo quello di Pisa. Era da 14 anni che la Pantera non vinceva in casa dei lanieri. I tre punti odierni, ottenuti grazie ad una solida prova in fase difensiva, consente ai rossoneri di portarsi a +6 sul quartultimo posto occupato dall’Arezzo, bloccato sullo 0-0 dal Gavorrano ed ancora in attesa di conoscere quanti punti di penalizzazione avrà. A sei giornate dal termine del campionato, con quattro incontri casalinghi, Espeche e compagni sembrano avere compiuto un passo fondamentale sulla strada che porta alla salvezza diretta. Menzione d’onore per le positive prove di Fanucchi, straordinario regista avanzato, Dell’Amico e Bertoncini che ha tenuto a bada il possente Carletti.

Catalano e Lopez decidono di affrontare questa delicata sfida, specialmente per i locali ultimi in classifica, in due maniera differente. Prato che, rispetto alla sconfitta di misura contro il Piacenza di tre giorni fa, è in gran parte sconvolta da un robusto turnover. Sono ben sei, infatti, i cambi nell’undici iniziale scelti dai biancoblu. Torna a difendere i pali dei lanieri Alastra, di ritorno come Baroni dall’impegno con la nazionale Under 20, in difesa vengono inseriti sulle corsie laterali Seminara e Cistana con Casale che viene dirottato al centro della difesa insieme a capitan Martinelli. A centrocampo fuori Guglielmelli e Colli, dentro Gargiulo e Bertoli. In avanti Catalano decide di cambiare solamente il centravanti, lanciando dal primo minuto Carletti. In casa Lucchese, invece, si registra soltanto l’avvicendamento dall’inizio tra Nolè e Buratto. Per il resto tutto confermato nel 3-5-2 imbastito da Lopez, privo ancora una volta di Cecchini, Shekiladze e Del Prete. Si gioca al “Mannucci”, casa del Prato per questa stagione in virtù dei lavori di ristrutturazione dello stadio pratese “Lungobisenzio”. Al 6’ i locali rischiano di passare in vantaggio con un “gollonzo” che sarebbe stato tanto caro alla Gialappa’s Band ai tempi di “Mai dire gol”. Sul cross innocuo di Fantacci, il rinvio di Bertoncini centra in pieno il volto di Carletti e il pallone termina di poco a lato. Passano quattro minuti e la Lucchese cestina la possibilità di portarsi in avanti. Alastra non trattiene un tiro non irresistibile di Damiani e mette a terra l’accorrente Fanucchi. Rigore e ammonizione per il portiere scuola Palermo. Dagli undici metri si presenta lo stesso numero dieci rossonero che sceglie una soluzione potente ma centrale che Alastra alza in corner con il piede sinistro. La partita vive di continui capovolgimenti di fronte: in uno di questi Ceccarelli chiama alla grande parata Albertoni che vola per levare dall’incrocio dei pali il sinistro a giro dell’ala locale. Dopo una fase di stallo, con un ritmo decisamente più basso rispetto ad un avvio scoppiettante, è ancora il Prato a rendersi pericoloso con un inserimento di Fantacci fermato in corner dalla puntuale scivolata di Capuano. Quattro minuti più tardi dirompente sgroppata sulla sinistra di Parker, cross basso che arriva sul secondo palo all’accorrente Dell’Amico che conclude sopra la traversa.

Secondi quarantacinque minuti che si aprono con tanti errori, sia da una parte che dall’altra, in fase di impostazione. Al 51’ ancora una volta è Capuano intercettare un pericoloso cross basso del bravo Fantacci. Tanta frenesia tra i 22 in campo ma di idee ce ne sono veramente poche. Al minuto numero sessantasette Catalano prova scompigliare le carte operando una quadrupla sostituzione. Sette giri di orologio più tardi i ragazzi di Lopez colpiscono il bersaglio grosso. Traversone di Russu, sponda area di Bortolussi per Fannucchi che addomestica con il petto la sfera e con un secco destro sentenzia Alastra. Settimo centro in campionato per il classe 1981 che va a raccogliere l’abbraccio dei molti supporters della Pantera arrivati a Pontedera. Una volta passati in vantaggio, i rossoneri non concedono nulla ai lanieri fatta eccezione per un paio di mischie. Prima del triplice fischio c’è tempo per annotare l’ingenua espulsione di Russu che reagisce con una spinta ad un “calcetto” di Liurni.

Questo successo permetterà alla Lucchese di potere affrontare anche con una maggiore tranquillità la difficile trasferta di Alessandria, in programma giovedì 29 marzo e con calcio d’inizio alle 18:30, al cospetto di una formazione che è imbattuta da 14 giornate.

