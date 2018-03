A.S. Lucchese



Una bella Lucchese impatta contro la quotata Viterbese

martedì, 20 marzo 2018, 18:35

di michele masotti

1-1

Lucchese (3-5-2):Albertoni, Capuano, Bertoncini, Espeche; Dell’Amico (83’ Russo), Nolè (74’ Buratto), Arrigoni, Damiani, Russu; Fanucchi e Parker (85’ Bortolussi) A disposizione: Di Masi, Mingazzini, Palumbo, Razzanelli eMugelli Allenatore: Giovanni Lopez

Viterbese (4-2-3-1):Iannarilli, Sanè (53’ Peverelli), Sini, Rinaldi, Celiento; Baldassin, Cenciarelli (78’ Zenuni); Calderini, Vandeputte (60’ Mendez), Di Paolantonio; Ngissah (60’ Jefferson) A disposizione: Pini, Micheli,Mbaye, Bizzotto, Pandolfi e Mosti Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Assistenti Massara di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza)

Marcatore: 28’ Arrigoni, 34’Baldassin

Note: Calci d’angolo 1-2. Ammoniti Calderini, Rinaldi eArrigoni. Minuti di recupero 1’ e 4’

Senza sei potenziali titolari e a tre giorni dalla beffarda sconfitta di Carrara, la Lucchese di Lopez sforna un’altra bella prova e impone il pareggio alla Viterbese. Ai punti la Pantera avrebbe meritato sicuramente la vittoria: non si sono visti al Porta Elisa i diciotto punti, in favore dei laziali, che separano i due team. Soltanto alcuni ottimi interventi di Iannarilli, monumentale su Parker in avvio di ripresa, hanno consentito alla squadra di Sottili di tornare a casa con un punto. Adesso queste genere di match dovrà essere ripetuto contro formazioni, sulla carta, di livello inferiore. Lopez può essere soddisfatto delle prove di tutto il suo undici e nello specifico di Fanucchi, Dell’Amico e Parker, questi ultimi due al debutto dal primo minuto. Da segnalare la presenza di una ventina di tifosi ospiti che sono gemellati con i supporter della Pantera.

Rossoneri che vengono disposti in campo con il canonico 3-5-2; l’unico ballottaggio della vigilia dell’undici della Pantera viene vinto da capitan Nolè su Buratto. In attacco, come annunciato da Lopez nella conferenza stampa di ieri, spazio dal primo minuto a Parker che affianca Fanucchi. Sono sei i giocatori di cui deve fare a meno il tecnico romano. Dal canto suo la Viterbese, recente finalista di Coppa Italia e terza in classifica a pari punti con il Pisa che ha una gara in più rispetto ai laziali, cambia ben quattro pedine rispetto alla squadra che tre giorni fa si impose contro l’Arezzo. Fuori Jefferson, Peverelli, Mosti e Atanasov (out per infortunio), sostituiti rispettivamente da Ngissah, Sanè, Cenciarelli e Rinaldi. Un problema fisico ha tolto dalla lista dei convocati anche l’esperta prima punta De Sousa. Sottili conferma come impianto di gioco il 4-2-3-1 che sta dando ottimi frutti ai gialloblù. Al 6’ illuminante giocata di Fanucchi che smarca in area l’accorrente Russu che si coordina in precario equilibrio e calcia alto. La risposta della Viterbese non tarda ad arrivare con l’inserimento di Cenciarelli che, servito da Di Paolantonio, spara alto da una posizione favorevole. Una chance ancora più grossa capita sui piedi di Calderini. Traversone di Ngissah, prima punta molto mobile, sponda di Cenciarelli per il numero 24 ospite che mette incredibilmente fuori dal limite dell’area piccola. Gara che si dipana su dei ritmi piacevoli e con continui capovolgimenti di fronte. Al 18’ azione corale dei rossoneri rifinata da Dell’Amico per la torsione aerea di Parker che non inquadra lo specchio della porta. La Pantera sblocca il risultato al minuto numero ventotto con una splendida ripartenza iniziata da Parker. Dribbling d’alta scuola di Fanucchi su Celiento e delizioso cross per l’accorrente Arrigoni che infila la porta sguarnita. Il vantaggio dei rossoneri dura solo lo spazio di sei minuti. Prepotente discesa sulla sinistra di Calderini, cross sul secondo palo per il vincente tocco di testa del mediano Baldassin. Nel primo e unico minuto di recupero la Lucchese si salva grazie ad Albertoni e alla traversa. Sulla splendida punizione da fuori area di Vandenputte il numero uno manda il pallone sul montante superiore della porta rossonera ed è anche fortunato, il che non guasta mai, poiché la sfera carambola sulla sua spalla e ricade al di là della linea di porta.

Avvio di seconda frazione che vede la Viterbese in avanti con una bella azione personale del solito Calderini e culminata con la conclusione di poco alta sopra la traversa dell’ala ospite. Al 57’ autentico miracolo di Iannarilli che con un colpo di reni strozza in gola l’urlo di gioia a Parker che si era prodotto in un gran colpo di testa sul servizio di Arrigoni. Sottili, che a differenza di Lopez non deve fare i conti con una rosa ristretta, rivoluziona l’attacco inserendo Jefferson e Mendez. Sedici minuti più tardi un banale errore di Nolè vanifica un potenziale tre contro due nella metà campo laziale. Al 85’ il tecnico rossonero inserisce Bortolussi per uno stremato ma applaudito Parker, autore di una buona prestazione. Tre minuti dopo fiammata della Viterbese con un velenoso tiro cross dalla destra di Mendez. All’alba dei quattro di recupero Arrigoni, liberato dall’ennesima invenzione di Fanucchi, sfiora il gol partita con un preciso sinistro. L’undicesimo pareggio in campionato fa salire la Lucchese a quota 32 punti e sempre a +3 sul Cuneo, ultima formazione che parteciperebbe ai play-out.

Sabato i rossoneri saranno di scena a Pontedera per affrontare il fanalino di coda Prato; al “Manucci” l’imperativo categorico sarà quello di vincere.

Foto di Antonio Clerici