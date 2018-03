A.S. Lucchese



Una buona Lucchese non basta contro gli schiaffi dell'esperienza: la Carrarese vince con Tavano e Coralli

sabato, 17 marzo 2018, 16:49

di filippo nicolai

2 - 0

Carrarese: Borra, Agyei, Murolo, Tentoni (73' Foresta), Rosaia (Vassallo 53') , Coralli, Tavano, Tortori (73' Cais), Baraye, Bentivegna, Ricci. A disposizione: Lagomarsini, Andrei, Benedini, Benedetti, Cais, Cardoselli, Foresta, Poissenti, Vassallo, Marchionni, Vitturini. Allenatore: Baldini.

Lucchese: Albertoni, Tavanti, Arrigoni, Baroni (79' Capuano), Nolè (Dell'amico 45'), Espeche, Damiani, Bortolussi (79' Parker), Bertoncini, Russu, Buratto (Fanucchi 70').

A disposzione: Di Masi, Dell'Amico, Capuano, Fanucchi, Nannelli, Razzanelli, Mugelli, Russo, Parker, Sufiero. Allenatore: Lopez

Arbitro: Sig. Alessandro Meleleo di Casarano. Assistenti: Sig. Stefano Rondino di Piacenza e Sig. Luca Testi di Livorno

Marcatori: 66' Tavano, 78' Coralli

Note: ammoniti: Fanucchi (L), Tavanti (L), Coralli (C). Espulsi: Tavanti (L). Angoli: 4/4. Recupero: 1'/4'

CARRARA - Altri tre punti importanti per la Carrarese che ottiene ancora una vittoria, dopo il 3-1 con l'Arzachena, nel derby toscano contro la Lucchese si impone per 2-0 in un match difficile in cui la classe di Tavano da una parte e l'ingenuità nel primo tempo di Tavanti che in pochi minuti ha rimediato una doppia ammonizione dall'altra, hanno avuto un grande peso sul risultato. La partita è stata bloccata fin quasi al 70' quando l'eurogol di Tavano di destro al volo ha affossato gli avversari e risvegliato il gioco dei padroni di casa. Da segnalare l'ottima prestazione di Baraye, alla seconda maglia da titolare consecutiva, che si è distinto durante tutto l'incontro e ha pure firmato l'assist del 2-0.

In generale anche la Lucchese ha offerto una buona prestazione, sapendo di essere inferiore all'avversaria ha cercato di chiudersi e di ripartire, annullando il punto di forza della Carrarese, ovvero il gioco sulle corsie esterne. La gravissima ingenuità di Tavanti che si è fatto espellere nel primo tempo, ha però condannato gli ospiti ad una gara di sofferenza che, sulla lunga distanza, è valsa la sconfitta.

Dopo la bella vittoria contro i Sardi dell'Arzachena la Carrarese incontra nel derby toscano i cugini della Lucchese che vengono dal pareggio casalingo col Gavorrano.

Mister Baldini conferma il suo 4-2-3-1 cambiando soltanto un interprete che è Coralli prima punta: confermato Borra tra i pali, coppia centrale Murolo e Ricci, a completare la linea difensiva sugli esterni agiscono Rosaia a destra e Baraye a sinistra. Il centrocampo a due è composto da Tentoni e Agyei e il tridente alle spalle di Coralli è composto da Tavano, Bentivegna e Tortori. Tra le fila della Lucchese si riscontrano invece due assenze importanti cioè Fanucchi e Russo che partiranno dalla panchina.

La partita inizia con un piglio particolarmente violento, un piglio da derby; le due squadre stanno reciprocamente annullando il proprio gioco, non aiutate dal campo che oggi appare pesante e molto scivoloso, merito, probabilmente, del forte acquazzone che nei giorni scorsi ha investito Carrara.

Giunti oltre il decimo minuto non si sono ancora riscontrate occasioni da gol, molti invece, continuano ad essere gli scontri e gli interventi fallosi, soprattutto a centrocampo.

Al 21' arriva la prima conclusione della partita e la effettua la Lucchese, senza impensierire particolarmente Borra. Poco dopo il numero 32' della Lucchese dai 25 metri lascia partire un ottimo tiro che impegna il numero uno azzurro in una deviazione poco agevole in calcio d'angolo. La Lucchese sta interpretando la gara restando molto corta e compatta, non rinunciando ad interventi azzardati e al limite della regolarità pur di fermare gli azzurri che nei venticinque minuti del primo tampo, stanno faticando ad imporre il proprio gioco.

Occasione clamorosa al 25' per la Carrarese con Tavano che semina il panico nell'area di rigore rossonera e scarica su Coralli che arriva a rimorchio, ma colpisce male e sciupa un rigore in movimento, con, peraltro, la porta sguarnita. Questa percussione azzurra però, sembra aver intimorito la Lucchese, che adesso fatica ad uscire dalla propria metà campo.

A seguito di un contrasto in mezzo al campo Bortolussi rimane a terra, mentre attorno a lui iniziano le prime provocazioni e gli animi si infiammano: Fanucchi, direttamente dalla panchina, rimedia un'ammonizione.

Al 34' occasione per gli azzurri con Rosaia che serve sulla corsa Coralli, il numero nove marmifero conclude a botta sicura, ma è bravo Albertoni ad opporsi alla conclusione e a mantenere il punteggio sullo 0-0.

Grande parata di Borra su Arrigoni che dal vertice dell'area piccola lascia partire un bel diagonale, ma non riesce a segnare. Sulla ripartenza azzurra brutto intervento da dietro di Tavanti ai danni di Baraye, il numero due della Lucchese viene ammonito.

L'occasione da gol più nitida del primo tempo è per gli ospiti: su calcio d'angolo una serie di blocchi e di deviazioni porta Borra ad un miracoloso salvataggio di istinto sulla linea della porta, ma il movimento innaturale costringe a terra l'estremo difensore azzurro.

Al 44' ancora sul capovolgimento di fronte, ingenuità di Tavanti che stende Tortori in ripartenza e rimedia la seconda ammonizione in pochi minuti: Lucchese in dieci.

Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le due squadre a riposo sul punteggio di 0-0.

La Carrarese cercherà di sfruttare la superiorità numerica per tessere quel gioco che nel primo tempo è un po' mancato, grazie anche al centrocampo a cinque molto denso della Lucchese che ha ingabbiato gli esterni e i meccanismi tipici dei padroni di casa.

Le squadre rientrano in campo e Lopez effettua il primo cambio tra le fila della Lucchese: esce Nolè ed entra Dell'Amico proprio per tamponare l'espulsione di Tavanti.

Poco dopo l'inizio del secondo tempo occasione per gli azzurri: su calcio d'angolo Ricci impatta il pallone, ma la conclusione si stampa sul palo.

Al 53' prima sostituzione anche per i padroni di casa, fuori Rosaia e dentro Vassallo. Giunti al decimo minuto della ripresa ancora tardano ad arrivare le emozioni, la partita si combatte ancora molto a livello fisico, ma mancano le trame di gioco che la Carrarese non riesce a tessere e che la Lucchese non ha particolare interesse a creare data l'inferiorità numerica.

Nonostante l'essere in dieci, i rossoneri continuano a tener bene il campo e a rendere confuso il gioco degli azzurri che non riescono a sfruttare la loro arma principale: le incursioni degli esterni. La partita è viziata da continue interruzioni a causa dei molti contrasti che si verificano.

Al minuto 66' capolavoro di Ciccio Tavano che viene colpevolmente lasciato solo e, alla prima occasione, di interno destro al volo segna il gol dell'1-0, azzurri avanti.

Sull'azione successiva Tavano sfiora il raddoppio, ma la palla, deviata, termina alta. Sul calcio d'angolo cambio per la Lucchese entra Fanucchi per Buratto e il modulo delgi ospiti cambia in 3-4-2.

Il gol dei marmiferi ha allungato le squadre e, finalmente, adesso si gioca. Al 73' entrano Cais e Foresta per Tortori e Tentoni. Inizia a battere sempre più forte la pioggia, che appesantisce ulteriormente il tempo di gioco quando siamo a quindici minuti più recupero dal termine dell'incontro.

Raddoppio azzurro al 78', grande incursione sulla sinistra di Baraye che entra in area, serve una perfetta palla tesa al centro dell'area piccola su cui si avventa Coralli di destro e segna il 2-0. Nell'esultanza Coralli si leva la maglia e viene ammonito.

al 79' Doppio cambio per i rossoneri: entrano Capuano e Parker per Baroni e Bertolussi.

Ancora occasione per gli azzurri, ancora con Tavano che dalla sinistra cerca di servire Bentivegna che non riesce ad arrivare alla conclusione, ma che paura per la Lucchese. Ultimo cambio per la Lucchese al 84' fuori Arrigoni e dentro Russo. A pochi minuti dal termine della gara spazio per Marchionni e Vitturini al posto di Bentivegna e Coralli. Il direttore di gara concede 4 minuti di recupero.