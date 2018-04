A.S. Lucchese



Al 96’, a recupero scaduto, Luperini pareggia il derby

martedì, 3 aprile 2018, 20:35

di michele masotti

Lucchese (3-5-2):Albertoni, Espeche, Bertoncini, Baroni (80’ Nolè); Tavanti, Buratto, Damiani, Arrigoni (80’ Mingazzini), Cecchini (71’ Capuano); Parker (60’ Bortolussi) e Fanucchi A disposizione: Di Masi, Palumbo, Razzanelli,Mugelli e Russo Allenatore: Giovanni Lopez

Pistoiese (4-3-1-2): Zaccagno, Mulas (80’ Cerretelli), Terigi, Quaranta, Regoli; Picchi (66’ Luperini), Hamlili, Nardini; Zappa (66’ Papini); Vrioni (30’ Surraco) e Ferrari A disposizione: Biagini, Tartaglione, Zullo, Sanna, Dosio, Rafati, Nossa e Sallustio Allenatore: Paolo Indiani

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Assistenti Biasini e Bianchini di Cesena)

Marcatore: 6’ Buratto, 96’ Luperini

Note:Espulso al 66’ Terigi per condotta violenta. Ammoniti Baroni, Damiani, Luperini e Quaranta. Calci d’angolo 3-0. Minuti di recupero 1’ e 5’.

Il derby numero 31 al Port Elisa tra Lucchese e Pistoiese finisce 1-1 con gli arancioni che agguatano un punto al 96’ con il colpo di testa di Luperini. Rossoneri che rinviano ancora l’appuntamento con quella vittoria interna che manca dal 12 novembre. Al gol del pareggio, oltre che la legittima gioia degli ospiti, tutta la panchina rossonera è andata a protestare con Carella poiché i cinque di recupero erano ampiamente finiti. Il tredicesimo pareggio stagionale ha un sapore beffardo per una Pantera che avrebbe meritato i tre punti, al cospetto di una Pistoiese che fino all’episodio del gol, sebbene non abbia mai rinunciato a giocare palla a terra, si era fatta pericolosa solo con delle conclusioni da fuori area. La squadra di Lopez si porta a -2 dai play-off mentre gli arancioni, che hanno già osservato il turno di riposo, hanno solo una lunghezza di ritardo dalla coppia Pontedera-Olbia.

Rispetto alle ultime uscite mister Lopez recupera Cecchini, schierandolo subito dal primo minuto al posto di Dell’Amico, infortunato e nemmeno in tribuna. In attacco Fanucchi ritrova in Parker il suo compagno di reparto. Nel terzetto difensivo Baroni vince il ballottaggio con Capuano. Confermata la folta mediana con Damiani in cabina di regia. Diverse assenze anche tra gli arancioni: l’ex Indiani deve rinunciare a quattro perdine, tra le quali spiccano Minardi e il difensore centrale Priola. Al posto del capitano della Pistoiese, fuori per 30 giorni a causa di un problema alla mano destra, chance da titolare per Terigi che compone la coppia di marcatori assieme al rientrante Quaranta. Turno di riposo per Luperini e Surraco, due titolarissimi, che vengono rimpiazzati rispettivamente da Nardini e Picchi. Sono circa 60 i tifosi della Pistoiese che hanno seguito Hamlili e compagni al Porta Elisa. Presenti in tribuna l’allenatore dell’Under 20 dell’Italia Federico Guidi e l’ex Presidente del Senato Marcello Pera.

L’avvio del derby regala subito grosse emozioni. Al 3’ Ferrari, servito dal cross dalla destra di Zappa, calcia debolmente da sottomisura. Occasione sciupata dagli arancioni che viene puntualmente punita dai ragazzi di Lopez due minuti più tardi. Dirompente percussione centrale di Buratto, abile nel vincere un rimpallo e a scoccare un mortifero diagonale che incenerisce l’incolpevole Zaccagno. Primo centro con la Pantera per il mediano arrivato a gennaio dal Pordenone. La formazione di Indiani gira bene il pallone e cerca di sfruttare la spinta sulla fascia mancina di Regoli, vero e proprio jolly nello scacchiere tattico degli arancioni. Al minuto numero venti vibranti proteste della Pistoiese. Albertoni respinge lateralmente una punizione di Zappa con Ferrari che finisce a terra dopo essere stato trattenuto da Bertoncini. Il direttore di gara aspetta la segnalazione del guardalinee Biasini che però non arriva lasciando così proseguire. Passano sei giri di orologio e la Lucchese torna a farsi vedere dalle parti di Zaccagno con un diagonale di Tavanti neutralizzato dal portiere scuola Torino. Tegola per la Pistoiese; al 30’ Vrioni, infortunatosi dopo un contrasto con Cecchini, lascia il campo a Surraco. Attacco tutto sudamericano per Indiani. Nove minuti più tardi rinvio errato di Zaccagno, pallone raccolto da Parker che anziché avanzare qualche altro metro spara sopra la traversa dilapidando la palla del raddoppio. La squadra di Lopez quando si distende in contropiede crea difficoltà alla difesa ospite.

I secondi quarantacinque minuti si aprono con il solito spartito: Pistoiese che manovra e Lucchese che punge in contropiede. Al 51’ fantastica discesa di Damiani che si fa 50 metri di campo prima di liberare al tiro Tavanti. La conclusione sballata dell’esterno classe 1994 diventa un assist per Parker che devia a colpo sicuro ma è super la risposta di Zaccagno che alza la sfera in corner con le punta delle dita. Pistoiese vicina al pareggio otto minuti dopo con Ferrari che, liberato da uno schema su punizione, non inquadra lo specchio della porta da sottomisura. Pistoiese che resta in inferiorità numerica per l’entrata dura, per essere riduttivi, di Terigi su Bortolussi. Il difensore classe 1991 colpisce all’altezza dell’addome con il piede a martello la giovane punta rossonera. Rimasta in 10 la squadra di Indiani diventa ancora più propositiva, approfittando di una Lucchese troppo “schiacciata” complice anche il passaggio alla difesa a 5 con l’ingresso in campo di Capuano. Lopez se ne avvede, e dopo aver sfiorato il 2-0 con Fanucchi, riproponendo il 3-5-2 con Nolè dirottato sulla sinistra al posto di Baroni. Al 89’ viene annullato, per il fuorigioco di Nardini, il pareggio di Ferrari

Nei cinque di recupero c’è da annotare la parata di Albertoni sul destro di Surraco e la beffa per la Lucchese quando, a recupero ampiamente scaduto, Luperini trova la zuccata vincente per l’1-1 finale. Sabato sarà di nuovo tempo di campionato con i rossoneri che riceveranno in casa l’Arzachena mentre la Pistoiese sarà di scena al “Garilli”

Foto di Antonio Clerici