A.S. Lucchese



Cessione Lucchese, concessa una proroga di 10 giorni a Grassini

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:44

di michele masotti

La querelle legata alla cessione della Lucchese si arricchisce di un ulteriore capitolo: a poche ore dalla scadenza del contratto preliminare stipulato lo scorso 11 marzo, con il quale l’imprenditore senese Lorenzo Grassini si impegnava ad acquistare l’80 per centro del club rossonero, Città Digitali, proprietaria del 97 per cento della Lucchese, ha deciso di concedere una proroga di 10 giorni all’Aigornetto Limited per portare a compimento questa trattativa.

Durante la trasmissione “Parliamone insieme”, in onda ogni martedì su Di Tv, è intervenuto anche Fabrizio Lucchesi, colui che, qualora l’operazione dovesse concludersi in maniera positiva, andrebbe a ricoprire la carica di direttore generale nella Pantera 2018-2019. Il dirigente fiorentino ha tenuto a precisare alcuni aspetti. “Innanzitutto questa deroga” –ha dichiarato Lucchesi – “è stata decisa, di comune accordo, da Moriconi e Grassini per far sì che vengano completati quei lavori tecnici sui quali si stanno impegnando i professionisti di parte. Non scordiamoci che questo sarà un rapporto tra i soci che durerà nel tempo. Inoltre sono dell’idea che le cose nella vita non vanno fatte così per farle ma compierle in una certa maniera. Le due parti stanno vedendo all’orizzonte la chiusura della trattativa. Tecnicamente questi ulteriori 10 giorni sono stati necessari per evitare che il contratto a suo tempo sottoscritto diventasse nullo.”

Sulla felice conclusione della trattativa, Fabrizio Lucchesi rimane comunque estremamente fiducioso affermando come “negli ultimi giorni ci stata una maggiore convergenza tra le parti. Il grosso lavoro di preparazione è stato fatto e pure in lasso di tempo limitato. Niente fa pensare ad oggi che si possano verificare delle sorprese negative. Vedo il bicchiere mezzo pieno. Vanno messi a posto soltanto alcuni dettagli.” Non resta dunque che attendere questi, oramai, fatidici 10 giorni per sapere se la maggior parte delle quote della Lucchese Libertas passerà nelle mani dell’imprenditore senese Lorenzo Grassini.