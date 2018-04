A.S. Lucchese



Giana Erminio - Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

lunedì, 9 aprile 2018, 11:49

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Giana Erminio - Lucchese, in programma sabato 14 aprile alle ore 14.30, è attiva sul circuito BEST UNION. I tagliandi saranno acquistabili (senza tessera del tifoso) fino alle ore 19 di venerdì 13 aprile, ai seguenti prezzi:

Intero - euro 10 + diritti di prevendita

Under 14 - euro 1 + diritti di prevendita

Ecco i punti vendita abilitati BEST UNION:

Lucca Libri, Viale Regina Margherita 113 - Lucca - Tel. 0583-469627 (orario continuato fino alle 19.30)

Si ricorda che i tagliandi sono acquistabili anche on line sul sito www.vivaticket.it.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti. Potranno invece essere acquisiti tagliandi per il Settore Tribuna Sud, al prezzo intero di euro 14, con riduzioni per ragazzi, donne ed over 65, sempre senza tessera del tifoso.

L'acquisto in prevendita è vivamente consigliato.