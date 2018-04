A.S. Lucchese



Giorico, allenatore dell’Arzachena: “Siamo vicini ad uno straordinario risultato”

sabato, 7 aprile 2018, 17:01

di michele masotti

L’Arzachena è l’unica matricola assoluta di questo girone A della Serie C: i sardi stanno disputando un bel campionato che li sta traghettando verso la salvezza senza passare dall’inferno dei play-out. Per questo motivo è legittima la soddisfazione di Giorico, trainer degli isolani che sono appaiati, a quota 38 punti, proprio alla Lucchese ma con una gara in meno rispetto ai rossoneri.

“Sapevamo che la Lucchese avrebbe cercato in tutti i modi vincere.” – esordisce così il mister sardo- “Nel primo tempo siamo riusciti a passare in vantaggio, concedendo poco ai rossoneri, mentre nella ripresa la loro pressione ci ha messo in difficoltà. Il rigore, a mio avviso generoso, ci ha fatto passare in svantaggio ma poi con merito siamo riusciti a cogliere un punto importante. Il nostro obiettivo è quello di cogliere la salvezza, fine voluto dallo staff, società e tifosi. Qualora riuscissimo a salvarci in anticipo, lotteremo per conquistare un posto al sole.”

Anche Giorico, interpellato sulla quota che garantirebbe la tranquillità, non si sbilancia su quante lunghezze manchino per tagliare il traguardo. “Per la salvezza è difficile quanti punti possano mancarci; dovremo aspettare i risultati della serata per farci un’idea di più chiara di quello che accadrà nelle prossime settimane.”- ha concluso il tecnico che ha sempre guidato formazioni sarde- “Ipotizzare che il Gavorrano possa fare quattro vittorie, con tutto rispetto, mi pare difficile. La nostra è squadra di carattere che sa reagire nei momenti di difficoltà. La politica dei piccoli passi ci sta permettendo di arrivare al nostro obiettivo, un’impresa importante considerando che è tutto l’anno che giochiamo difatti in trasferta (i sardi disputano i match casalinghi ad Olbia nda).