A.S. Lucchese



Grassini, ritratto di famiglia al Porta Elisa

venerdì, 27 aprile 2018, 16:10

di aldo grandi

Come prima uscita se l'è cavata abbastanza bene. Lorenzo Grassini, abbronzato e tirato a lucido, fors'anche lievemente dimagrito rispetto ad un mese fa - forse le incazzature con Arnaldo Moriconi - si è seduto in sala stampa e ha tenuto testa a giornalisti e tifosi con una serenità e facilità sinceramente disarmanti. Di fronte aveva la moglie Nicoletta Cardin nonché socia al 50 per cento nella Aigornetto Limited, la società che ha acquisito la Lucchese Libertas 1905, alcuni amici e tanti curiosi di sapere come avrebbe iniziato la sua avventura in rossonero.

Grassini è uomo di mondo, probabilmente anche dotato di quel necessario e indispensabile cinismo per sopravvivere nel mondo della finanza d'assalto e nelle savane africane, pronto al sorriso e a tenere abbassate le armi se anche dall'altra parte non si accennano gesti più o meno intimidatori. E se anche Grassini ha cercato di far passare l'intesa per la vendita, ieri a Siena, della Lucchese come se si fosse trattato di una passeggiata, sappiamo bene che così non è stato e che il buon - si fa per dire - Arnaldo de Paperoni, si è beccato negli ultimi giorni di trattativa una raffica di aggettivi non proprio ortodossi. Ma De Paperoni, si sa, è persona inafferrabile e, in fondo, aliena dai riflettori della cronaca, preferisce il basso profilo e non è un caso che oggi, al tavolo accanto a Grassini ci fosse Giuseppe Bini, collega, ma, soprattutto, uomo di strettissima fiducia dell'ex patron rossonero.

Grassini ha risposto alle domande con quasi ovvietà dato che dopo appena poche ore dalla firma di un contratto, sarebbe stato pressoché impossibile anche per un marziano poter rispondere già con idee, programma e iniziative. Di sicuro questo Grassini non si farà pestare i piedi facilmente e, tanto per capirci, manderà avanti un altro che, in fatto di piedi pestati, anche lui è piuttosto alieno, Fabrizio Lucchesi. Quest'ultimo ha parlato il giusto riscuotendo anche un applauso, non ha promesso se non lavoro e sudore, sicuramente con progetti ambiziosi come anche il presidente non ha mancato di sottolineare.

Ai tifosi l'impressione, la prima, è stata più che buona, lo si è percepito subito e anche il sorriso della first lady rossonera ha contribuito a stemperare gli animi. A questo punto si tratterà solo di aspettare un po' di tempo, dopodiché il meccanismo si metterà all'opera. Un in bocca al lupo è di prammatica e di questi tempi ce n'è davvero bisogno.