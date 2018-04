Atto letto e firmato, la Lucchese ceduta a Lorenzo Grassini

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 26 aprile 2018, 17:15

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver ricevuto, in data odierna, le dimissioni di Carlo Bini dalla carica di amministratore unico per motivi legati alle recenti vicende societarie

giovedì, 26 aprile 2018, 16:10

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di precisazioni inviataci dal direttivo di Lucca United in merito ad alcune voci diffusesi attraverso siti Internet e giornali cartacei

giovedì, 26 aprile 2018, 13:04

Arnaldo Moriconi, patron rossonero, accompagnato dall'avvocato Marcantonio Gambardella, sono appena arrivati a Siena dove, alle 17, saranno dal notaio per l'eventuale cessione della Lucchese Libertas 1905

mercoledì, 25 aprile 2018, 13:53

Domani alle 17, nello studio del notaio di Siena, Arnaldo Moriconi con l'avvocato Gambardella da un lato e Lorenzo Grassini con l'avvocato Duccio Bari dall'altro, si incontreranno tra veleni e sospetti reciproci

sabato, 21 aprile 2018, 17:16

Il post partita di Lucchese-Olbia è all’insegna della felicità tra le fila della Pantera. Giovanni Lopez non nasconde la propria soddisfazione in sala stampa per la prova maiuscola sciorinata dai suoi, che è valsa anche la certezza matematica della permanenza in C

sabato, 21 aprile 2018, 14:33

I tabù sono fatti per essere sfatati: così la Lucchese “espugna” il Porta Elisa dopo cinque mesi schiantando, con pieno merito, l’Olbia e tornando a segnare tre reti in campionato (l’ultima volta era stato il 3-2 al Siena dello scorso torneo)