A.S. Lucchese



La Lucchese di Grassini, atto I. “Mi fa venire i brividi quanta fiducia viene riposta nei miei confronti”

venerdì, 27 aprile 2018, 17:17

di michele masotti

“Ieri pomeriggio abbiamo perfezionato il passaggio dell’80 per cento delle quote della Lucchese all’Aigornetto Limited, suddivisa al 50 per cento tra me e mia moglie. Per noi oggi parte una nuova avventura.” Sono state queste le prime parole di Lorenzo Grassini da neo presidente della Lucchese Libertas.

L’imprenditore senese non ha nascosto la sua goia e la sua voglia di buttarsi a capofitto nel mondo rossonero. Finisce così, quindi, la stagione della Lucchese dei lucchesi che ha visto come principale, se non unico, investitore Arnaldo Moriconi che, al netto delle polemiche delle ultime settimane, è stato colui il quale ha evitato guai peggiori, vedi possibile terzo fallimento nel giro di 10 anni, alla Pantera dopo la sanguinosa gestione targata Bacci. Fatta questa premessa, è sempre bene “dare a Cesare quel che è di Cesare”, si apre quindi una nuova era per il sodalizio sorto nel 1905. Grassini, accompagnato al Porta Elisa da Gianni Ferruzzi, Stefano Ulisse (presidente del team romano di settore giovanile del Grifone Monteverde nda), dalla moglie e co-proprietaria dell’Aigornetto Limited Nicoletta Cardin e da Fabrizio Lucchesi, futuro dg rossonero, ha esposto l’obiettivo di condurre la Lucchese verso traguardo ambiziosi. Il tutto di fronte ad un gran numero di tifosi rossoneri accorsi nella sala stampa dello stadio per non perdersi il vero e proprio D-day del 2018 rossonero. Alla presenza anche dell’amministratore di Città Digitali, che mantiene sempre il possesso del 16 per cento delle quote, Giuseppe Bini, lo stesso Grassini ha smentito le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni che parlavano di una trattativa che stava per arenarsi.

"È stata una trattativa, al contrario di quanto trapelato, normale di quelle che si mettono in piedi per una squadra di calcio con una differente esposizione mediatica.” – ha dichiarato Grassini che si è detto stupito di come è stato accolto dai tifosi della Pantera- “Vedere tutta questa gente che ripone grande fiducia nei miei confronti è una sensazione che fa venire i brividi.”

“Erano state richieste, da ambo le parti, delle rispettive garanzie.” – ha proseguito l’imprenditore di Colle Val d’Elsa- “I problemi, o presunti tali, sono stati risolti in maniera amichevole. Abbiamo concordemente deciso, alla luce di quanto uscito fuori nei giorni scorsi, di non fare trapelare nulla riguarda alla cifra finale. Resta il fatto che il compenso rientri nel “range” estrapolato e specificato precedentemente. Ad oggi, per quanto riguarda le cariche future, non è stato ancora deciso nulla. A mia moglie farei ricoprire pure il presidente. La società che ha acquistato e delineerà la strada da seguire sarà sempre strutturata tra noi due al 50 per cento; voglio mettere in moto un’azienda a conduzione familiare.” Per quanto concerne l’ipotesi di un ingresso in società del giornalista Federico Vespa, con una quota dovrebbe aggirarsi intorno al 5 per cento, la situazione è la seguente: “Al momento non ci sono novità né in senso positivo che in quello negativo:” – ha dichiarato Grassini – “sono stato al telefono con lui ieri e nei prossimi giorni ci incontreremo. Federico Vespa, comunque, vuole entrare nella compagine sociale poiché gli piace la città ma soprattutto la Lucchese. Se sarà 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento non fa differenza.”

Il neo presidente rossonero si è congedato ricordando l’ottimo lavoro svolto dai vari professionisti che si sono adoperati per la felice conclusione della trattativa e Arnaldo Moriconi, l’ormai ex numero della Pantera.

“Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Benini, commercialista della Lucchese, l’avvocato Gambardella, il mio avvocato Duccio Bari e il dottor Simi, altro commercialista che si è interfacciato molto bene con Benini. Voglio ringraziare Moriconi perché, con tutti i suoi difetti, bisogna riconoscergli che ha investito tanto per avere mantenuta la Lucchese in questa condizione. Sarà sicuramente un programma ambizioso visto che ci sono delle coperture per attuarlo. Ma, come mi insegna Fabrizio Lucchesi, nel calcio non sempre vince chi spende di più.”

Lo stesso futuro direttore generale della Pantera, dovrebbe essere questo il suo ruolo, ha stilato una road map delle prime settimane nella Lucchese. “Oggi non è la mia giornata visto che sono un tecnico. “- ha così esordito Lucchesi- “Tra due giorni inizierò a prendere possesso della sede a seconda del ruolo che ricoprirò. Abbiamo investito su questa operazione in anticipo per potere arrivare a Luglio con un’ottima organizzazione. Siamo ambiziosi non c’è dubbio. Noi lavoreremo per costruire qualcosa e dove non ci arriveremo il primo anno lo faremo quello successo. Tutto questo vale sia per l’aspetto sportivo che per quello societario e dell’azienda. Ripeto che accompagneremo l’attività finale di questa stagione.”

Proprio dalla voce dell’ex dirigente di Pisa, Roma e Fiorentina arriva il primo e unico nome, in ottica societaria, della Lucchese che verrà. “Giovanni Ferruzzi sarà il futuro amministratore.” – ha concluso- “Ringrazio per come ci abbiate trasferito la nostra fiducia che ci ha responsabilizzato ancora di più. Queste settimane le dedicherò all’attività aziendale visto che quella sportiva è ancora in corso e spero che possa finire il più tardi possibile con i play-off.”

Chiusa finalmente la vicenda societaria, adesso tutte le attenzioni tornano al campo e precisamente a sabato 5 maggio, calcio d’inizio alle 16.30, quando la Lucchese di Lopez (che secondo il nostro modesto e opinabile parere meriterebbe la conferma anche per la stagione 2018-2019 nda) si giocherà un posto nei play-off davanti al pubblico amico contro il Pro Piacenza.

Foto Alcide