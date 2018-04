A.S. Lucchese



L’Arzachena pareggia subito con un colpo di testa di Vano

sabato, 7 aprile 2018, 14:33

di michele masotti



2-2

Lucchese (3-5-2): Albertoni, Capuano, Bertoncini, Baroni; Cecchini, Arrigoni, Damiani, Buratto (66’ Russo), Russu (46’ Tavanti); Parker (35’ Bortolussi) e Fanucchi A disposizione: Di Masi, Mingazzini, Palumbo, Razzanelli, Nolè, Mugelli e Espeche Allenatore: Antonio Niccolai

Arzachena (4-4-1-1): Ruzittu, Trillò (63’ Varricchio), Sbardella, Piroli, Peana; La Rosa, Nuvoli, Casini (77’ Lisai), Curcio, Bertoldi (54’ Bonacquisti); Sanna (63’ Vano) A disposizione: Cancelli, Maestrelli, Arboleda, Taufer, Cardore e Musto Allenatore: Mauro Giorico

Arbitro: Andrea Colombo di Como (Assistenti Lillo di Brindisi e De Chirico di Barletta)

Marcatore: 13’ Nuvoli, 70’ e 74’ su rigore Fanucchi, 79’ Vano

Note: Calci d’angolo 5-3. Ammonito Nuvoli, Piroli, Fanucchi, Bonacquisti e Peana. Minuti di recupero 2’. Spettatori 1803

Lucchese in campo con il classico 3-5-2 con l’ex biancoverde Russu, al rientro dopo i due turni di stop, che viene preferito a Tavanti. Per il resto non ci sono ulteriori novità, se non quella annunciata ieri in conferenza stampa da Lopez che da un turno di riposo a Espeche. Per la contemporanea assenza dal primo minuto del difensore argentino e di Nolè, ancora una volta gli è stato preferito Buratto, la fascia di capitano finisce sul braccio di Iacopo Fanucchi. Diverse novità, invece, rispetto a quanto preventivato in casa Arzachena, priva di Baldanzeddu, uno dei due ex rossoneri. Soltanto panchina per Cardore. Mister Giorico spiazza tutti, ripresentando una formazione conservativa come ad Alessandria e abbandonando il 4-3-1-2. È Sanna ad agire come unica punta, il fantasista Curcio viene arretrato sulla linea dei centrocampisti con licenza di inserirsi. Prima dell’inizio del match le formazioni delle Giovanissime e delle Juniores femminile della Lucchese, vincitrici dei loro rispettivi campionati, sono scese in campo per raccogliere l’applauso del pubblico del Porta Elisa.

Timide proteste dei rossoneri già dopo sessanta secondi per un presunto tocco con il braccio di Peana sul tiro di Cecchini, dopo che Fanucchi aveva mancato un colpo di testa da sottomisura. Al 12’ Curcio prova ad emulare la rovesciata-capolavoro di Cristiano Ronaldo contro la Juventus; lodevole il tentativo, differente l’esito finale con la sfera che termina sul fondo. Un minuto più tardi sardi in vantaggio con la conclusione di Nuvoli che, deviata in maniera fortuita da un difensore locale, spiazza Albertoni e sblocca il risultato. Arrigoni prova riportare immediatamente il punteggio in parità con una potente punizione dal limite dell’area che Ruzittu blocca con qualche difficoltà in due tempi. Biancoverdi che sono più reattivi e che giocano con una maggiore tranquillità Al 23’ si apre una superstrada centrale per Sanna che viene fermato in scivolata, degna di un signor difensore centrale, da Albertoni. La fotografia di questa prima mezzora incolore della Pantera viene scattata al minuto numero trentadue quando Capuano gigioneggia troppo e si fa soffiare il pallone da Sanna. Buon per l’esperto difensore ex Catania e per la Lucchese che ci pensa Baroni a metterci una pezza.

Niccolai, su indicazione di Lopez, prova a dare una scossa ai suoi inserendo Bortolussi per uno spento Parker. Pubblico del Porta Elisa che al 41’, dopo un’altra conclusione di Nuvoli, inizia a rumoreggiare.

Nel secondo tempo la Pantera parte all’attacco e dopo soli tre minuti sfiora il pareggio su una convulsa mischia in area sarda dove dapprima Ruzittu salva sul colpo di testa di Bortolussi, con il dubbio se il pallone avesse o meno varcato la linea bianca, poi Fanucchi in girata mette sopra la traversa. Al 60’ viene annullato per fuorigioco il raddoppio dell’Arzachena che era stato siglato di testa da Piroli. Dopo la sfuriata iniziale della Lucchese l’Arzachena, complice anche l’inserimento di forze fresche, sembra avere preso nuovamente le misure ai locali che mettono in campo Russo. L’inserimento del classe 1997 porta subito i suoi frutti; l’ex GhiviBorgo serve un filtrante per Fanucchi che con una rasoiata d’alta scuola fa centro. L’inerzia è tutta dalla parte della Lucchese che al 73’ usufruisce di un penalty per il fallo di Vano su Fanucchi. Dal dischetto è impeccabile l’esecuzione del capitano rossonero di giornata che sale a quota nove nella classifica marcatori. Il vantaggio rossonero dura solo lo spazio di cinque minuti perché Vano, sul corner calciato da Bonacquisti, sfrutta la sua mole e salta più in alto di tutti per firmare il centro del 2-2.

Pareggio che non accontenta nessuna delle contendenti: al 84’ per poco Russo non arriva all’appuntamento con il gol su servizio aereo di Fanucchi.

Foto Antonio Clerici