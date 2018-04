A.S. Lucchese



Lopez carica i suoi in vista del rush finale: “Sei punti per centrare i play-off”

venerdì, 20 aprile 2018, 14:06

di michele masotti

Scontati i due turni di squalifica, eredità sgradita del post Lucchese-Pistoiese, Giovanni Lopez si è presentato in sala stampa rinfrancato dal blitz di Gorgonzola che ha rilanciato le quotazioni play-off dei suoi ragazzi. Il trainer romano, raggiunto l’obiettivo della permanenza in C, non si accontenta e punta ad alzare l’asticella per salire sul treno degli spareggi promozione negli ultimi 180’ minuti di stagione regolare. Per farlo occorrerà “espugnare” il Porta Elisa dove il successo, mese di sosta del torneo incluso, manca dallo scorso 12 novembre.

Prima di tutto il condottiero della Pantera ha reso merito ai suoi giocatori per avere centrato lo scopo primario stagionale. “Ringrazio i ragazzi che tra un milione di difficoltà di ogni genere che sono riusciti a raggiungere la salvezza con tre turni di anticipo” – ha esordito Lopez-“Se riusciamo a vincere tutte e due le partite abbiamo un’alta percentuale di partecipare ai play-off. Domani proveremo a vincere in ogni maniera anche perché un risultato differente renderebbe inutile, di fatto, ai fini della classifica il nostro ultimo impegno.Fanucchi ha un piccolo problema, con cui sta convivendo da qualche tempo a questa parte, ma conto di schierarlo.Shekiladze ha un tempo nelle gambe.”

Spostando lo sguardo sui prossimi, ovvero l’Olbia targata Mereu, l’allenatore rossonero si è espresso con questi termini.“Il team isolano è una gruppo giovane ma con tanti giocatori di qualità” – ha affermato Lopez-“e che verrà qua per ottenere i tre punti. Non dimentichiamoci che l’Olbia ha alle spalle anche il sostegno di un club di Serie A (il Cagliari nda). I nostri tifosi ci sostengono sempre ma domani (calcio d’inizio alle ore 14.30 nda) sarà ancora più importante l’aiuto del pubblico. Il gran caldo è sì una componente centrale ma ritengo che non creerà particolari vantaggi o svantaggi a una delle due formazioni. Contro Livorno e Pistoiese la vittoria non è arrivata per delle sfortunate decisioni arbitrali. In casa si palesano i nostri limiti offensivi messi di fronte a formazioni che si chiudono per tutti i 90’, mentre in trasferta troviamo più spazi e quindi siamo più pericolosi. La mancanza di una prima punta che sappia sbloccare delle difese chiuse pesa molto.”

A Lopez viene chiesto se l’accesso agli spareggi promozione sarebbe un’impresa più rimarchevole rispetto alla bella cavalcata, terminata ai quarti di finale contro il poi promosso Parma, compiuta 12 mesi fa.“Raggiungere i play-off in questa stagione sarebbe molto più miracoloso di quanto fatto lo scorso anno.” – ha concluso il tecnico della Pantera che ha rimarcato i valori importanti del suo gruppo-“Bisogna anche tenere conto delle problematiche sorte in questa stagione.Siamo persone serie e con tutta una rosa, staff compreso, in scadenza. Per sette mesi ho dovuto fare anche lo psicologo ma, lo ripeto, alleno un gruppo di ragazzi straordinari. La squadra ha sbandato quando si era verificata la prima cessione (quella ai due avvocati pisani con sullo sfondo la presenza di Belardellinda) societaria.Al 90 per cento sei punti ci daranno i play-off.”