A.S. Lucchese



Lopez infuriato con l’arbitro: “E' voluto diventare il protagonista della partita”

martedì, 3 aprile 2018, 23:04

di michele masotti

Sfumata la vittoria al 95’20’’, l’amarezza per com’è maturato il pareggio degli arancioni è tanta in casa Lucchese. L’extra time supplementare e non preventivato ha mandato su tutte le furie Giovanni Lopez. “Abbiamo difeso con ordine e la Pistoiese non aveva creato molto prima del gol.” – ha esordito il trainer della Pantera-“Siamo stanchi visto che giochiamo è da molto tempo che giochiamo due partite ravvicinate. Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi che sono stati stoici onorando la maglia.” Sono i cinque minuti di recupero, allungati di una manciata di secondi, a non essere digeriti da Lopez. “Non ho capito i 20 secondi in più di recupero” – ha dichiarato Lopez- “faccio fatica a spiegarmi questa scelta del direttore di gara. Ho detto all’arbitro che noi ci giochiamo l’anima in queste partite. Mi è dispiaciuto vedere i miei ragazzi abbattuti a fine partita. Se oggi avessimo vinto saremmo stati salvi e potevo sentire di meno la stanchezza per lottare per altri traguardi come i play-off. L’arbitro è stato protagonista non voglio aggiungere altro perché rischio di incappare uno squalifica. Riconosco i meriti di una Pistoiese che ha giocato un’ottima gara”

Parole dure all’indirizzo dell’operato di Cabella sono arrivate anche dall’amministratore unico della Lucchese Carlo Bini: “Non è il primo episodio, vedi il rigore contro il Livorno, che ci vede subire un torto così palese.” – ha dichiarato Bini-“La Serie C è veramente un inferno, sia dal punto di vista economico che sportivo; non siamo protetti. Arrivano questi signori (gli arbitri nda) che fanno il bello e il cattivo tempo, indipendentemente dal valore degli avversari che avrebbe potuto meritare anche il pareggio.” Bisogna che la stampa che Lucca non è né il paese dei balocchi né che siamo dei ciuchini. Il commissario degli arbitri è entrato negli spogliatoi ridendo. Stiamo parlando di sforzi che fanno questi ragazzi e il mister durante la settimana e vengono così vanificati. Forse a Lucca dobbiamo diventare ignoranti?”

Chiusura dedicata a Matteo Buratto, al primo centro in maglia rossonera: “A livello personale sto salendo di condizione visto che arrivavo da un periodo di poche partite disputate a Pordenone. Peccato che il pareggio anche se ci siamo abbassati troppi in superiorità numerica specialmente negli ultimi 15 minuti. Non credo che sia stato un problema fisico visto che stavamo bene.”