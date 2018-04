A.S. Lucchese



Lopez raggiante ai microfoni: “Vittoria strameritata contro una diretta concorrente”

sabato, 21 aprile 2018, 17:16

Il post partita di Lucchese-Olbia è all’insegna della felicità tra le fila della Pantera. Giovanni Lopez non nasconde la propria soddisfazione in sala stampa per la prova maiuscola sciorinata dai suoi, che è valsa anche la certezza matematica della permanenza in C. Negli ultimi 90’ di stagione regolare, la Pantera deve infatti osservare il turno di riposo, Espeche e compagni daranno l’assalto per guadagnare l’accesso ai play-off.

“Questa è una vittoria cercata dopo la salvezza conquistata con tre turni di anticipo.” – esordisce il tecnico romano- “Tre punti strameritati con una grande coralità di squadra. Abbiamo lasciato pochissimo spazio ad una squadra che ha un giocatore del calibro di Ragaztu. Ripeto di essere orgoglioso di allenare questi ragazzi. In altre partite interne soltanto per sfortuna ci erano mancati i tre punti.” Dei rossoneri ha impressionati anche la brillante resistenza e forma palesata durante questi 95’ minuti di gioco. “Abbiamo un’ottima condizione fisica.” – riconosce Giovanni Lopez- “La speranza è quella di festeggiare a fine campionato qualcosa di importante che era impensabile da raggiungere poco meno che un mese fa. Complimenti a Bortolussi per la prestazione”. Il condottiero della Lucchese ha speso anche una parola per Fanucchi, salito a quota 10 nella classifica. “Iacopo sta avendo un signor rendimento”- ha concluso Lopez- “sebbene stia giocando, da inizio campionato, in un ruolo non suo. Iacopo è talmente forte da trovare soluzioni risolutive non banali. Arrigoni meritava sicuramente il gol ma può sicuramente fare ancora meglio.”

Si è presentato davanti ai giornalisti proprio Mattia Bortolussi, bravo ad aprire varchi nella difesa isolana per gli inserimenti di Fanucchi e Arrigoni. “Abbiamo preparato bene la partita e penso che in campo si sia visto.”- ha dichiarato la giovane prima punta- “Con oggi è arrivata pure la salvezza matematica ma dobbiamo puntare ad entrare nei play-off. Ritengo di essere migliorato sotto tutti gli aspetti. È stata una stagione importante per me e mi auguro di avere ripagato la fiducia di chi ha creduto nelle mie qualità.”

Michele Masotti