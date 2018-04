Lopez: "Una vittoria con la Pistoiese potrebbe farci pensare ai play-off"

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 30 marzo 2018, 18:07

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Pistoiese, in programma martedì 3 aprile alle ore 20.30, è attiva sul circuito Go2.

venerdì, 30 marzo 2018, 16:19

Il pareggio pasquale di Alessandria ha immesso ulteriore benzina nel serbatoio dell’autostima di una Lucchese che, messa alle spalle la lunga crisi, può essere fiduciosa in vista di queste ultime cinque partite, quattro delle quali saranno disputate al Porta Elisa

giovedì, 29 marzo 2018, 18:34

Nel calcio ci sono 0-0 e 0-0. Se quello ottenuto contro il Gavorrano aveva lasciato delusione nei tifosi rossoneri, quello colto dalla Lucchese in casa dell’Alessandria è da esaltare per la straordinaria applicazione tattica della Pantera, messa in campo magistralmente da Giovanni Lopez

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:07

Reduce dal pesante colpo esterno del “Mannucci” contro il Prato, la Lucchese è pronta ad affrontare la trasferta di Alessandria, al cospetto di una formazione in grande ascesa e che è imbattuta da 14 match, oltre che in finale di Coppa Italia

martedì, 27 marzo 2018, 17:27

In riferimento alla trattativa attualmente in essere per la vendita delle quote di maggioranza della A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., Lucca United ritiene opportuno precisare alcuni aspetti

lunedì, 26 marzo 2018, 09:08

La A.S. Lucchese Libertas comunica che la prevendita dei biglietti per la partita Alessandria – Lucchese, in programma giovedì 29 marzo alle ore 18.30 presso lo stadio G.Moccagatta di Aleessandria, è attiva sul circuito Bookingshow ed i tagliandi potranno essere acquistati in prevendita, fino alle ore 19.00 di mercoledì 28...