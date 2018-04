A.S. Lucchese



"Lucca United non ha e non ha mai avuto intenzione di vendere la propria quota pari all'1% del capitale sociale della A.S. Lucchese Libertas 1905"

giovedì, 26 aprile 2018, 16:10

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di precisazioni inviataci dal direttivo di Lucca United in merito ad alcune voci diffusesi attraverso siti Internet e giornali cartacei:

Ci vediamo costretti a scrivere queste poche righe per smentire categoricamente quanto scritto da alcuni siti web (tuttomercatoweb.com e tuttoc.com) e poi riportato in data odierna anche dai quotidiani locali (La Nazione e Il Tirreno), seppure in forma diversa, precisando che :

1) Lucca United non ha e non ha mai avuto intenzione di vendere la propria quota pari all'1% del capitale sociale della A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l. né al signor Lorenzo Grassini né a nessun altro soggetto;

2) Lucca United non ha e non ha mai avuto alcun debito nei confronti della A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l. avendo sempre provveduto a versare regolarmente nelle casse sociali ogni e qualsiasi importo di propria competenza in riferimento alla quota di capitale sociale detenuta (che fosse il precedente 10% o l'attuale 1%), in ultimo il versamento di Euro 35.135,35 corrisposto in data 01/02/2018 per ripianare la perdita d'esercizio della società rossonera nella quota parte di propria spettanza.

Fatte queste dovute precisazioni, riteniamo di dover esprimere tutto il nostro disappunto e sconcerto nel dover constatare la pubblicazione di notizie prive di qualsiasi fondamento.

Ci pare peraltro superfluo soffermarci troppo su quanto riportato negli articoli pubblicati, come per esempio sul fatto che Lucca United "cederebbe" il 3% (che non deteniamo) o addirittura il 3% dell'1% (calcolatrice alla mano lo 0,03%)...a nostro modesto avviso le inesattezze riportate negli articoli sono prova evidente dell'infondatezza di quanto è stato divulgato.