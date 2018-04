A.S. Lucchese



Lucchese, a Siena sfida senza esclusione di colpi tra Moriconi e Grassini

mercoledì, 25 aprile 2018, 13:53

di aldo grandi

Domani sarà il D-day, non quello dello sbarco in Normandia per carità, ma quello, fatte le dovute proporzioni, in cui si incontreranno, a Siena, davanti al notaio, Lorenzo Grassini e l'avvocato Duccio Bari, Arnaldo Moriconi e il suo legale di fiducia Marcantonio Gambardella. Oggetto della contesa, la cessione da un lato, l'acquisto dall'altro, del sodalizio calcistico rossonero.

Tutt'altro che scontato l'esito dell'appuntamento, anche perché gli animi - e non solo quelli - si sono irrigiditi a tal punto che il rapporto di fiducia reciproco è andato e perdonateci l'eufemismo, a puttane. Tutta colpa, secondo Fabrizio Lucchesi e Lorenzo Grassini, di Arnaldo Moriconi il quale avrebbe violato una sorta di accordo di riservatezza tacita esibendo un documento in cui le parti in rosso e, quindi, non definite ancora, sono state messe in nero come se si trattasse di clausole valide a tutti gli effetti. Ma non è solo questo che ha incrinato il rapporto di serenità, almeno apparente che sembrava essere alle origini di questa trattativa.

Nei giorni scorsi e senza che Grassini e Lucchesi ne venissero informati, il medico sociale dottor Tambellini ha presentato una richiesta di credito nei confronti della Lucchese di oltre 50 mila euro. Quando la cosa è giunta alle orecchie e agli occhi dell'avvocato Duccio Bari si è scatenato il finimondo perché il timore degli acquirenti è che ci siano in giro altre situazioni del genere con rivendicazione di denaro per cose non iscritte a bilancio.

Moriconi ha provveduto, così almeno è stato spiegato, a risolvere personalmente la vicenda con il medico della società rossonera che vantava un credito a firma di Carlo Bini. Quindi questo problema dovrebbe essere superato.

Ne è subentrato, però, automaticamente un altro: Grassini è pronto ad acquistare la società rossonera solo e soltanto se Moriconi presenterà una garanzia sufficiente e personale di eventuali sopravvenienze passive che dovessero spuntare all'indomani della firma del contratto. O Gambardella e Moriconi si presentano domani pomeriggio a Siena con un documento del genere o la Lucchese resta dov'è.

Da quello che è stato possibile apprendere, la posizione di Moriconi si sarebbe ammorbidita non solo sul fronte del costo complessivo della cessione, si parla di circa 600 mila euro invece dei 750 mila pattuiti, ma ci sarebbe la effettiva disponibilità a fornire non tanto una garanzia personale, quanto una fideiussione bancaria piuttosto generosa che possa tranquillizzare gli acquirenti.

Essendosi infranto il rapporto di fiducia, anche Moriconi teme che, una volta ceduta baracca e burattini, possano emergere presunti debiti dei quali dovrebbe rispondere personalmente. Una fideiussione potrebbe regolare il tutto soprattutto se, come dicono tutti, di altri debiti fuori bilancio non ce ne sono.

Grassini è sempre pronto a acquistare la Lucchese, ma ha deciso di entrare in gioco in prima persona accantonando, per l'atto finale, la figura di Fabrizio Lucchesi riservandogli, poi, la gestione societaria. Grassini non ha gradito il comportamento di Moriconi e non glielo ha mandato a dire.

Di sicuro domani pomeriggio sarà un estenuante incontro di boxe figurata che si concluderà, se si concluderà, ai punti. I tifosi vogliono la cessione della società a Grassini, ma Moriconi non vuole essere preso per sfinimento. Lucchesi, intanto, ha manifestato e anche qui è un eufemismo, tutta la sua amarezza per come si sono svolte le cose in questi ultimi giorni alla luce anche del rapporto di fiducia che si era venuto a creare.