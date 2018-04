A.S. Lucchese



Russu cala il tris nel finale: la Lucchese tramortisce l’Olbia e sale al decimo posto

sabato, 21 aprile 2018, 14:33

di michele masotti

3-0

Lucchese (3-5-2): Albertoni, Baroni, Bertoncini, Espeche; Cecchini, Arrigoni (92’Russo), Damiani, Buratto (79’ Nolè) Russu (92’ Palumbo); Bortolussi (79’ Shekiladze) e Fanucchi (92’ Mugelli) A disposizione: Di Masi, Dell’Amico, Capuano, Mingazzini, Razzanelli e Parker Allenatore: Giovanni Lopez

Olbia (4-3-1-2): Aresti, Manca (55’ Cotali), Dametto, Iotti, Pisano; Geroni (76’ Biancu), Vallocchi, Feola (86’ Pennington); Murgia (55’ Muroni); Silenzi e Ragaztu A disposizione: Van der Want, Pinna, De Cunha, Choe Song e Mossa Allenatore: Bernardo Mereu

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara (Assistenti Conti di Acireale e Poma di Trapani)

Marcatore: 13’ Buratto, 24’ Fanucchi e 91’ Russu

Note: Calci d’angolo 4-6. Ammonito Iotti, Fanucchi, Russu e Pisano. Minuti di recupero 0’ e 5’.

I tabù sono fatti per essere sfatati: così la Lucchese “espugna” il Porta Elisa dopo cinque mesi schiantando, con pieno merito, l’Olbia e tornando a segnare tre reti in campionato (l’ultima volta era stato il 3-2 al Siena dello scorso torneo). I tre punti odierni consentono ai ragazzi di Lopez, in attesa degli impegni serali di Pistoiese e Giana Erminio rispettivamente a Carrara e Monza, di salire al decimo posto in piena zona play-off. Davvero un k.o. tecnico quello rifilato dalla Pantera ai sardi. Fanucchi e compagni danno così continuità alla striscia positiva di risultati. La quarta vittoria stagionale da maggiore importanza all’ultima giornata di campionato quando al Porta Elisa scenderà il Pro Piacenza. Sarà in quella occasione che i rossoneri daranno l’ultimo allungo per centrare gli spareggi promozione.

Lopez decide di giocarsi le chance di entrata nella griglia play-off affidandosi a dieci undicesimi della squadra che ha espugnato il “Città di Gorgonzola” sette giorni fa. L’unica novità è rappresentata dal ritorno dal primo minuto di Bortolussi, preferito ad un Parker apparso in ombra nelle ultime uscite. Sempre fuori l’infortunato Tavanti mentre torna a disposizione Dell’Amico. Nell’Olbia, priva degli attaccanti Ogunseye e Senesi, mister Mereu può contare sul rientro dalle squalifiche di Geroni e Vallocchia, schierati subito dal primo minuto. Alle spalle del tandem di attacco Ragaztu-Silenzi agisce Murgia; panchina per il talentuoso 2000 Biancu, di proprietà Cagliari, impegnato in settimana con la nazionale Under 18. Formazione sarda che è seguita in questa trasferta da otto temerari sostenitori. Presenti in tribuna il futuro numero della Pantera Lorenzo Grassini, il 26 aprile dovrebbe arrivare il fatidico closing della cessione societaria. Assieme a lui da segnalare la presenza di Fabrizio Lucchesi e di Ferruzzi, altro possibile nuovo dirigente della Lucchese che verrà.

Al 9’ prima emozione della gara con una combinazione sulla catena di destra tra Arrigoni e Bortolussi con il traversone per l’inserimento di Cecchini che di testa, pressato da un difensore, manda fuori. Passano quattro minuti e la Pantera sblocca il risultato. Un perfetto schema dalla bandiera pesca al limite dell’area Buratto che si coordina ed estrae dal cilindro un destro al volo che supera Aresti. Secondo centro in campionato per il mediano classe 1990, le cui prestazioni stanno salendo di partita in partita. La Lucchese continua a macinare gioco. Da applausi la rete di passaggi tra Cecchini, Bortolussi e Arrigoni con Aresti che deve compiere gli straordinari per deviare a lato il potente mancino del numero quattro locale.

Il monologo della Lucchese prosegue e al 24 i ragazzi di Lopez raddoppiano. Il decimo centro in campionato di Iacopo Fanucchi è l’ennesima perla del fantasista rossonero. Tutto parte dal solito Arrigoni, sponda aerea di Bortolussi per l’accorrente Fanucchi che tira fuori dal suo vasto bagaglio tecnico un esterno destro che fa secco il numero uno isolano. I sardi, quest’oggi di azzurro vestiti, provano ad abbozzare una reazione affidandosi alla classe di Ragaztu. Il numero dieci ospite, che in estate tornerà a vestire la maglia del Cagliari, allo scoccare del 45’ pizzica la parte superiore della traversa direttamente da corner.

Lucchese che approccia bene anche alla ripresa, con il palo che nega il tris al colpo di testa ravvicinato di Arrigoni. Al 61’ Silenzi reclama il calcio di rigore per un contatto con Espeche. L’Olbia, complice anche un comprensibile dei rossoneri, chiamano al primo intervento di una certa importanza Albertoni che respinge la conclusione di Ragaztu. La pressione degli ospiti rimane comunque sterile; Lopez inserisce forze fresche con Nolè e Shekiladze. Al minuto numero ottanta Arrigoni va vicino, ancora una volta, alla gioia personale con un sinistro a giro che termina sul fondo. Match che arriva stancamente fino al 91’ quando Russu, l’unico ex della sfida, segna il suo primo gol tra i professionisti girando in rete di testa un cross di Arrigoni. Rete meritata per l’esterno sardo autore di una bella prova in tutte e due le fasi. Per il resto c’è da segnalare l’esordio in stagione di Mugelli e Palumbo.

E adesso, ci perdonerà il barone De Coubertin maestro della sportività, i rossoneri non possono fare altro che attendere, e magari “gufare”, i risultati nel prossimo turno delle diretti concorrenti visto che la banda di Lopez dovrà osservare il turno di riposo.