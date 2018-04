Moriconi appena arrivato a Siena

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 25 aprile 2018, 13:53

Domani alle 17, nello studio del notaio di Siena, Arnaldo Moriconi con l'avvocato Gambardella da un lato e Lorenzo Grassini con l'avvocato Duccio Bari dall'altro, si incontreranno tra veleni e sospetti reciproci

sabato, 21 aprile 2018, 17:16

Il post partita di Lucchese-Olbia è all’insegna della felicità tra le fila della Pantera. Giovanni Lopez non nasconde la propria soddisfazione in sala stampa per la prova maiuscola sciorinata dai suoi, che è valsa anche la certezza matematica della permanenza in C

sabato, 21 aprile 2018, 14:33

I tabù sono fatti per essere sfatati: così la Lucchese “espugna” il Porta Elisa dopo cinque mesi schiantando, con pieno merito, l’Olbia e tornando a segnare tre reti in campionato (l’ultima volta era stato il 3-2 al Siena dello scorso torneo)

venerdì, 20 aprile 2018, 14:06

Scontati i due turni di squalifica, eredità sgradita del post Lucchese-Pistoiese, Giovanni Lopez si è presentato in sala stampa rinfrancato dal blitz di Gorgonzola che ha rilanciato le quotazioni play-off dei suoi ragazzi

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:59

Lorenzo Grassini ha scelto il notaio presso il quale sarà perfezionata la cessione delle quote della Lucchese Libertas 1905 di proprietà di Arnaldo Moriconi

mercoledì, 18 aprile 2018, 13:26

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Olbia, in programma sabato 21 aprile alle ore 14.30, è attiva sul circuito Go2. Il giorno della gara i botteghini saranno aperti dalle 12.30 fino a inizio gara