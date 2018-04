Moriconi e Grassini firmeranno dal notaio Alfredo Mandarini di Siena

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 18 aprile 2018, 13:26

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Olbia, in programma sabato 21 aprile alle ore 14.30, è attiva sul circuito Go2. Il giorno della gara i botteghini saranno aperti dalle 12.30 fino a inizio gara

sabato, 14 aprile 2018, 14:39

Trasferta, dolce trasferta. Una Lucchese concentrata e solida per tutta la durata del match passa, con un gol per tempo, in casa della Giana Erminio e chiude definitivamente la pratica salvezza

venerdì, 13 aprile 2018, 13:34

I tifosi rossoneri non hanno trovato di meglio da fare che appendere uno striscione in curva Ovest ieri pomeriggio all'indirizzo di Arnaldo Moriconi dimenticandosi che, pur con limiti e difetti, se la Lucchese è ancora in Lega Pro il merito è, soprattutto, suo

venerdì, 13 aprile 2018, 13:05

Alla vigilia dell’ultima trasferta di questo campionato, calcio d’inizio alle 14.30 in quel di Gorgonzola, contro una Giana Erminio che al momento occupa l’undicesimo posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off, ma che non sta vivendo un momento facile dal punto di vista dei risultati (una sola vittoria nelle ultime...

giovedì, 12 aprile 2018, 15:11

Questa mattina allo stadio Porta Elisa si è tenuto l'ultimo incontro tra Arnaldo Moriconi e Lorenzo Grassini per fissare gli ultimi punti del contratto. Poi, tutti a pranzo da Celide

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:44

La querelle legata alla cessione della Lucchese si arricchisce di un ulteriore capitolo: a poche ore dalla scadenza del contratto preliminare stipulato l'11 marzo, Città Digitali, proprietaria del 97 per cento della Lucchese, ha deciso di concedere una proroga di 10 giorni all’Aigornetto Limited per portare a compimento questa trattativa