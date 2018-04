A.S. Lucchese



Niccolai ramamaricato per la vittoria sfumata: “Anche oggi ci rimane dell’amaro in bocca”

sabato, 7 aprile 2018, 16:55

di michele masotti

Per la seconda volta nel giro di quattro giorni la Lucchese è stata raggiunta nel finale di partita, vedendo così sfuggire dei successi che le avrebbero permesso di archiviare i discorsi salvezza. Se il pareggio contro la Pistoiese era stato contestato per il recupero supplementare, il 2-2 odierno può rispecchiare l’andamento di una partita dai due volti. Detto questo Antonio Niccolai si presenta in sala stampa con un pizzico di rammarico per i tre punti che al Porta Elisa non arrivano dal novembre 2017.

“Una vittoria odierna ci avrebbe dato la salvezza” – ha esordito il vice allenatore della Lucchese- “ ed anche oggi è inutile negare che ci rimane dall’amaro in bocca. Complimenti a Fanucchi che è stato il protagonista con una doppietta fondamentale. Nel primo tempo abbiamo accusato il loro gioco, a differenza di una ripresa nel quale abbiamo dominato.” Il sesto pareggio nelle ultime otto uscite di fronte al pubblico amico riduce al lumicino le chance di cogliere una piazza nei play-off, anche alla luce del blitz del Pontedera in quel di Monza. “Se succede qualcosa di imponderabile potremmo puntare a qualcosa altro di diverso rispetto alla salvezza ma è una possibilità remota.”- ammette Niccolai- “Adesso dobbiamo conquistare gli ultimi punti necessari per essere per conquistare la matematica permanenza in C.”

Dei giocatori rossoneri si è presentato davanti a microfoni Samuele Damiani. “Nel primo tempo abbiamo fatto fatica” – ha riconosciuto il play-maker scuola Empoli- “e non so sinceramente dove trovare le motivazioni per questo rendimento. Nella ripresa siamo andati decisamente meglio perché sapevamo che bastava una rete per spostare l’inerzia del match. Sul 2-1 potevamo gestire meglio la situazione; sul 2-2 non posso che fare i complimenti a Vano perché ha fatto un bel colpo di testa. A centrocampo, non deve essere un alibi, eravamo in inferiorità numerica perché ero leggermente avanzato con una libertà maggiore di spingere, assetto tattico cambiato nei secondi quarantacinque minuti. Dobbiamo sempre pensare di ottenere i tre punti in ogni campo, senza però rischiare di sbilanciarsi in contropiede. Sono soddisfatto a livello personale della mia stagione che mi ha arricchito ed è stato fondamentale nel mio percorso di crescita.”