Prima incontro allo stadio, poi tutti a pranzo da Celide: accordo definitivo

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 11 aprile 2018, 09:44

La querelle legata alla cessione della Lucchese si arricchisce di un ulteriore capitolo: a poche ore dalla scadenza del contratto preliminare stipulato l'11 marzo, Città Digitali, proprietaria del 97 per cento della Lucchese, ha deciso di concedere una proroga di 10 giorni all’Aigornetto Limited per portare a compimento questa trattativa

lunedì, 9 aprile 2018, 11:49

La A.S. Lucchese Libertas informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Giana Erminio - Lucchese, in programma sabato 14 aprile alle ore 14.30, è attiva sul circuito Best Union. I tagliandi saranno acquistabili (senza tessera del tifoso) fino alle ore 19 di venerdì 13 aprile

sabato, 7 aprile 2018, 17:01

L’Arzachena è l’unica matricola assoluta di questo girone A della Serie C: i sardi stanno disputando un bel campionato che li sta traghettando verso la salvezza senza passare dall’inferno dei play-out. Per questo motivo è legittima la soddisfazione di Giorico

sabato, 7 aprile 2018, 16:55

Per la seconda volta nel giro di quattro giorni la Lucchese è stata raggiunta nel finale di partita, vedendo così sfuggire dei successi che le avrebbero permesso di archiviare i discorsi salvezza. Antonio Niccolai si presenta in sala stampa con un pizzico di rammarico per i tre punti che al...

sabato, 7 aprile 2018, 14:33

Una Pantera in versione “Dottor Jekyll e mister Hyde”, brutto primo tempo e ripresa orgogliosa e propositiva, impatta per 2-2 contro l’Arzachena e porta a cinque i mesi che mancano dall’ultima vittoria casalinga, il 2-1 dello scorso 12 novembre contro l’Alessandria

venerdì, 6 aprile 2018, 12:31

Consueto il punto sugli infortunati, una costante della stagione della Pantera, e sul probabile undici che partirà dal primo minuto. Battuta conclusiva sulla crescita di due giovani come Damiani e Baroni, autori di un bel campionato